Risto Mejide hablará de su relación con Laura Escanes en el último capítulo de 'Viajando con Chester'

‘Viajando con Chester’ cierra su temporada con un programa dedicado a las relaciones sentimentales entre personas cuya diferencia de edad es notable. Para esta última entrega, el programa de Cuatro contará con la participación de diferentes personajes famosos que han formado o forman parte de este grupo entre los que se encuentra el propio Risto Mejide.

Risto Mejide y Laura Escanes KAB GTRES

El presentador del programa hablará en primera persona de lo que le ha supuesto recibir críticas por tener una pareja de 21 años menos que él. Además, hay que recordar que antes de estar con la farmacéutica, Natalia Alamarcha, el publicista mantuvo una relación de nueve años con la madre de su hija Roma, Laura Escanes. La influencer y Mejide se llevaban también 21 años de diferencia pero eso no impidió que ambos contrajeran matrimonio en mayo de 2017 tras dos años de novios.

Además, entre los protagonistas de este programa se encuentran Javier Rigau, quien mantuvo una relación de más de 20 años con Gina Lollobrigida llevándose 34 años de diferencia; Pilar Rahola también será otro de los rostros conocidos que se sentarán en el famoso sofá para hablar de su relación con Roberto Cerdán. La periodista lleva 25 años junto a su chico y le saca 10 años de edad. “De golpe en mi vida se quebraba porque mi pareja tenía 10 años menos y eso me comportaría mucho ruido, mucho lío, mucho estigma y yo ya tenía muchos problemas y no quería más. Aún me emociona que ya hace 25 años que estoy con él”, reconoce la catalana.

Javier Rigau, Pilar Rahola, Pelayo Díaz y Melani Olivares, Gtres

El tercer protagonista será el influencer Pelayo Díaz quien mantuvo una relación de 3 años con el diseñador David Delfín llevándose 15 años de edad de diferencia. Para Díaz, a pesar del fallecimiento de Delfín en 2017, sigue siendo una de las personas más importantes de su vida y lo recuerda cada día.

Por último, la actriz Melani Olivares será quien ponga el broche final relatando las dos relaciones que ha mantenido. En la primera, la cual duró tres años, su expareja le sacaba 16 años de edad. En la segunda, cuando la actriz de ‘7 vidas’ alcanzó la cuarentena, conoció a un chico de diez años menor que ella, Gorka González, y con quién mantuvo una relación de cuatro años y un hijo en común, Lucho.