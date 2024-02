«Sueños de Libertad»: Un paso de gigante para la ficción diaria

En la radio sonaba «Las Chicas de la Cruz Roja» de Ana María Parra; se inauguraba el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla; Martín Bahamonde se alzaba con el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta; se inauguraban las estaciones de tren de Ávila y Zamora; se terminaron las obras del Valle de Cuelgamuros; nacía Juan Ramón Lucas, y en la televisión emitían «Aeropuerto Telefunken y «La goleta». En la España de 1958, todavía bajo la dictadura de Francisco Franco, los pueblos eran pequeños microclimas aislados del resto del mundo donde campaban a sus anchas los problemas familiares y un machismo que dura hasta hoy, donde las mujeres solo podía aspirar a hacer aquello que les «dejaban» los hombres. Esta es la tesitura en la que se sitúa la gran superproducción «Sueños de Libertad», la nueva serie diaria de Antena 3 que hoy estrena su primer episodio en prime time, a las 22.00 horas, y que será la próxima revolución en las series diarias de ficción de nuestro país. Destinada a ser el relevo natural de «Amar es para siempre», que se prepara para su esperado final, tras la premiere de esta noche estrenará un nuevo capítulo de lunes a viernes a las 15:45 horas, antes de su predecesora, y también podrá verse en la plataforma de Atresmedia, atresplayer.

Ya les advierto de que se quedarán absortos con todo lo que puede pasar en «Sueños de Libertad», porque la cantidad de tramas, tramas cruzadas, sucesos trágicos, historias de amor, tragedias personales y accidentes supera con creces a cualquier cosa que se haya visto antes de la mano de la ficción en nuestro país. Y solo estoy hablando del primer episodio, que debería haberse estrenado en una sala de cine. Protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Amanda Cárdenas, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos y Carolina Lapausa, entre cientos de otros intérpretes, y producida por Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), con Joan Noguera en la dirección, es un «pasó más» en la ficción española, como destacó durante la presentación Montse García, productora ejecutiva y directora del área de ficción de Atresmedia. Si bien, como explica García, «El secreto de Puente Viejo» y «Amar es para siempre», «marcaron un antes y un después en la ficción diaria, queríamos que lo que las siguiera fuera un paso más en calidad».

Una acción vertiginosa

La serie respira calidad por los escenarios naturales de Toledo y Madrid, el diseño de producción, una trama que no da descanso y un elenco que no tiene nada que envidiar a ninguna otra serie actualmente en emisión. «Sueños de Libertad» cuenta con episodios de 50 minutos, y su trama transcurre en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes (Natalia Sánchez), una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la Libertad. Temas como la familia, el amor, la rivalidad, la amistad y los secretos cargarán de tramas, subtramas y grandes giros esta nueva propuesta de ficción de Antena 3. Begoña se enfrentará a una relación tóxica con su marido, Jesús de la Reina (Alain Hernández), uno de los herederos de una gran compañía de productos de tocador, pero que tiene sus propios planes para él, la empresa, e incluso su mujer. La llegada a la finca familiar del hijo pródigo, Andrés (Dani Tatay) no hará más que aumentar la tensión, que podría desembocar en desastre. Jaume Banacolocha, CEO de Diagonal TV (Banijay), desveló en la presentación que «hace mas de un año se nos pidió si era posible hacer una serie que podría ser un posible cambio de amar, y hemos estado intentando sacar un argumento que nos pareciera el mas adecuado. Pero costó encontrarlo». Finalmente se creó lo que se llama una «biblia» de la serie, elaborado por Beatriz Duque y Verónica Guillén, y posteriormente pasó a manos de la coordinadora de guiones Eulalia Carrillo. El resultado, según Banacolocha, es una adaptación «de la época, para contar el problema básico de los malos tratos físicos y psicológicos de la época y que todavía vemos actualmente».

La velocidad a la que se trastoca la aparente tranquilidad de la finca donde llevan a cabo el negocio y su día a día es vertiginosa, y da las primeras pistas de lo que nos vamos a encontrar. Traiciones, amor y desamor, acción y reacción se suceden sin descanso y el espectador no podrá reprimir la necesidad vital de sentarse cada día delante del televisor para saber qué acontece a continuación. Los primeros tres minutos son de infarto: Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia (Amanda Cárdenas), su hijastra. Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare? Y cuando uno cree que la trama principal es suficiente, la cantidad de secretos que se esconden en la sombra de los personajes y su relaciones y pasado en común multiplican por cien las posibilidades de que todo salga mal.