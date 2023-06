«Swagger», cuando la vida asoma fuera de la cancha

En la cancha, la vida de Jace, Phil, Nick, Musa, Drew y Royale transcurre en el tiempo de un partido de baloncesto. Pero la vida real les espera tras el pitido final y ahora se enfrentan a una encrucijada en sus vidas y comienzan su último año de secundaria. La segunda temporada de «Swagger», la ficción inspirada en las experiencias del deportista Kevin Durant en clubes juveniles de baloncesto, que se estrena el próximo 23 de junio, nos trae al equipo de basketball bastante más creciditos y a las puertas de dar el mayor salto de su vida o caer para siempre en el rechazo.

El creador de la serie, Reggie Rock Bythewood, ya explicó que aunque sólo han pasado dos años desde el estreno de la primera temporada, un salto en el tiempo argumental y vital da paso a una historia más convincente: «Realmente solo quería ver a nuestro elenco más joven navegar su camino a través de la edad adulta». Así, a través de su protagonista, la joven estrella del equipo de Cedar Cove Prep., Jace Carson, interpretado por Isaiah Hill conoceremos las dudas que surgen a punto de cumplirse los 18 años y que entroncan o chocan con las de sus compañeros, se entrecruzan con la familia y salpican a los profesores. Los aledaños de los partidos siguen llenándose de politiqueo e intercambio de parabienes entre directores, ojeadores, patrocinadores y demás. Sigue presente el espíritu de equipo afianzado por el nuevo rumbo del entrenador Ike (O’Shea Jackson), que tendrá en sus manos cambiar la vida de los jóvenes bajo su liderazgo. Navegando entre la corrupción y la lucha por el poder al margen, pero gracias al baloncesto, el Cedar Cove Prep. será escenario de una revolución llevada a cabo por el director deportivo, Dr. Emory Lawson (Orlando Jones), que tiene uno de los papeles mas agradecidamente desagradecidos de la serie. Pronto el equipo de baloncesto se pondrá en boca de todos captando la atención de Alonzo Powers (Tristan Mack Wilds) y su marca de zapatillas Gladiator, y atrayendo a los mejores ojeadores universitarios de todo el país. Por su parte, la madre de Jace, Jenna, consigue medrar y establecer su propia tienda de cosméticos, mientras el propio Jace tiene que lidiar con la vuelta de su padre a su vida justo al cumplir la mayoría de edad. Por si fuera poco, otra amenaza se cierne sobre los jugadores cuando un vídeo del exentrenador Warwick ponga en peligro el futuro de los jóvenes.

Esta segunda temporada, cuyo reparto completan los habituales Shinelle Azoroh, Quvenzhané Wallis, Tristan Mack Wilds, Caleel Harris, Tessa Ferrer, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe, Jason Rivera, Christina Jackson y Sean Baker y se añaden Orlando Jones y Shannon Brown, conserva todos los alicientes que hicieron triunfar a la primera. La ficción traspasa la cancha, que se convierte en terreno casi seguro, y los personajes consiguen relevancia por enfrentarse a las cosas que les pasan. «Swagger» ha pasado de ser el «juego dentro del juego», para ser la vida dentro de la vida. Sus sueños, sus anhelos, pero también sus limitaciones, se hacen patentes en una serie que no explota esos años sólo en excesos, sexo y alcohol, si no en lo difícil que es mantenerse en la raya para no acabar cayendo al lado más oscuro de la carretera.