'The Walking Dead' y su spin off sobre Daryl Dixon ya tiene fecha de estreno

Buenas noticias para aquellos fieles seguidores del universo zombie. El spin off de ‘The Walking Dead’protagonizado por Daryl Dixon ya tiene fecha de estreno. El 10 de septiembre llegará a AMC y a la plataforma de streaming, AMC+, las nuevas aventuras postapocalípticas del conocido ‘El Cazador’.

Este nuevo spin off se centra en Dixon el cual deberá enfrentarse a una horda de zombies lejos del que ha sido su hogar situándose en Europa. Sin tener explicación ninguna, el personaje interpretado por Norman Reedusse despierta en una playa de Francia la cual también se ha visto afectada por el virus. Daryl intentará averiguar qué hace allí y el por qué de su viaje. A pesar de que para esta nueva entrega se esperaba que Carol Peletier, interpretada por Melissa Suzanne McBride,la actriz tomó la decisión de no aparecer dejando el protagonismo total a su compañero, Reedus.

No es la primera vez que ‘The Walking Dead’ lanza un spin off. Tras el estreno de ‘Fear The Walking Dead’ el cual está a punto de finalizar su emisión para siempre, nacieron otros como ‘The Walking Dead: World Beyond’, ‘Tales of the Walking Dead’; y el más reciente, ‘The Walking Dead: Dead City’. Este último está protagonizado por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, los personajes de Negan y Maggie, los cuales se encuentran en Manhattan. Este spin off llegó en junio a AMC y a AMC+ y está compuesto por seis episodios.

Imagen de "The Walking Dead" FOX

Además de estas ficciones derivadas de la original, el universo ‘The Walking Dead’ tenía la intención de preparar una película la cual se centraba en el romance entre Michonne y Rick Grimes, interpretado por los actores Andrew Lincoln (quien dejó la serie en la novena temporada) y Danai Gurira. Dicha película fue suspendida con el fin de transformar esta trama en un capítulo.