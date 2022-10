“Tales of The Walking Dead”: un paseo antológico por el universo de los muertos vivientes

Atendiendo a la dulzura con la que responde, nadie podría afirmar, a priori, que Channing Powell (EE.UU, 1979) es una de las mentes más importantes tras el éxito de la franquicia de «The Walking Dead». «Acabo de dejar a los niños en el colegio y hoy no han llegado tarde, así que promete ser un día feliz», confiesa tierna la guionista a LA RAZÓN, con quien se cita para hablar de su nuevo y flamante proyecto como co-creadora: «Tales of The Walking Dead» (AMC).

Desde que se supo que los cómics de Robert Kirkman y compañía serían adaptados a la televisión, y todavía con más fuerza cuando por fin se empezó a emitir la serie con un gran éxito de audiencia allá por 2010, la idea de contar más historias en el mismo universo ha rondado la cabeza de ejecutivos, sí, pero también de los fans. Más todavía cuando la serie original se encamina hacia su final con una decimoprimera temporada que sigue moviendo a millones de espectadores en todo el mundo pero que, ha demostrado, se siente agotada en su formato. «No sabría decir por qué hemos tardado tanto. La broma recurrente en Hollywood es que siempre hay que darse mucha prisa para esperar. Tuvo que ver con qué historias queríamos contar, con cómo debían ser. Teníamos que estar seguros de que la franquicia en sí misma no saliera herida. Hemos levantado un mundo tan propio y tan querido que cada adición debía suponer un paso medido», explica una Powell que se quita mérito, pero que fue una de las causantes del renacimiento popular de la serie allá por su tercera temporada.

Olivia Munn (izda.) y Terry Crews en "Tales of The Walking Dead" (AMC) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una mujer de franquicia

Casi una década después de llegar al equipo de escritores del universo zombi, y después de ejercer como «showrunner» de «Fear The Walking Dead», el esqueje juvenil del mundo de los muertos vivientes, la guionista nos presenta seis historias independientes entre sí pero que comparten contexto apocalíptico: «Sabía que habría otros shows a modo de “spin-off” que se centrarían en personajes de la serie principal cuando acabase, así que no me interesaba tanto el dar respuestas. Quizá me interesaba más atraer a nuevos espectadores que no estén dispuestos a comprometerse tanto, que solo quieran entrar de a poco en este mundo. Queríamos desprendernos de requisitos previos y que cualquiera pudiera acercarse», explica convencida.

Así, en la nueva «Tales of The Walking Dead», que a modo antológico comenzó a emitirse en septiembre en AMC España y que esta semana llega a su último capítulo, Powell dibuja junto al otro co-creador, Scott M. Gimple, seis mundos distintos. Está el del enfoque más pragmático, con un «survivalista» al que da vida Terry Crews («Dos rubias de pelo en pecho») y que se cruza con Olivia Munn («The Newsroom»); el que se acerca a lo esotérico, desde la tradición latina y de la mano de Danny Ramírez («Top Gun: Maverick»); e incluso uno más clínico, sobre la maternidad, con Samantha Morton («Minority Report») en el papel protagonista retomando a la Alpha que ya vimos en la serie principal de este particular universo. «Era importante contar con nombres potentes, pero no queríamos tampoco cerrarnos puertas. ¿Quién nos podía ofrecer más? ¿Quién era un fan, incluso, de la serie original? Es algo que ocurrió con Terry Crews, que llevaba años queriendo hacer algo en el mundo de “The Walking Dead”. Tuvimos mucha suerte», matiza la «showrunner».

Como madre, sentía la necesidad de añadir algunos detalles relacionados con la pandemia, para hacerlo todo más auténtico. Pero fue un trabajo más emocional que físico. Channing Powell

Aunque el propio carácter antológico de la producción haga que la calidad de los episodios varíe considerablemente, el aire fresco que Powell supo darle a la serie matriz es aquí un huracán de posibilidades. «Dee», el episodio de Morton que la entrevistada escribió durante lo más duro de la pandemia, bien podría ser un largometraje independiente: «Como madre, sentía la necesidad de añadir algunos detalles relacionados con la pandemia, para hacerlo todo más auténtico. Pero fue un trabajo más emocional que físico. Debatimos sobre el maldito papel higiénico, claro que sí, pero hay un nivel de escapismo que queremos lograr con la serie y al que centrarnos demasiado en lo obvio afecta», añade Powell sobre ese fantasma pandémico que cruzará para siempre cualquier ficción vírica. Y, antes de despedirse, la guionista tiene tiempo de posicionarse en el debate sobre series, contenido y atracones: «Me gusta que la gente quiera volver cada semana a por más. Pero claro, puedes amar un capítulo y odiar el siguiente. Cada semana tienes una nueva oportunidad para ganar nuevos espectadores, según lo entiendo yo», completa.