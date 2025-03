'The White Lotus' y un rodaje accidentado: "¿Me estoy muriendo lentamente?"

Hace casi un mes, os contábamos en LA RAZÓN que el estreno de la tercera temporada de "The White Lotus" había conseguido unos números fantásticos, sobre todo en el día del lanzamiento: 2.4 millones de espectadores en HBO y Max. Por tanto, y gracias a estas cifras, los nuevos capítulos han obtenido unos resultados mucho mejores en comparación con temporadas anteriores: un aumento del 57% en comparación con los episodios de 2022 y un salto del 155% con respecto a la primera temporada en 2021.

Ahora, tras varias semanas en emisión, se empiezan a conocer informaciones relativas a los protagonistas de la serie (hijo de Schwarzenegger) y algunos detalles curiosos acerca del rodaje. Por ejemplo, el actor Walton Goggins, que interpreta el papel de Rick, explica el increíble suceso que vivió durante la grabación de una de las escenas.

"Me hicieron firmar un papel"

En una entrevista con Jimmy Kimmel recogida por Variety, el protagonista cuenta la horrible experiencia que ha tenido que pasar para poder ser uno de los protagonistas de "The White Lotus". Todo sucedió en el momento que tuvo que rodar el tercer capítulo de esta tercera temporada. En él, su personaje debe liberar a varias serpientes de un santuario de Tailandia. Según hemos podido ver, en esa escena la serpiente acaba mordiendo a Chelsea (Amie Lou Wood), pero en el rodaje fue diferente.

"Me aterrorizan las serpientes, hay algo genético que está mal conmigo cuando se trata de serpientes. A Rick las serpientes le representan, metafóricamente las estaba liberando porque quiere que alguien le libere de su dolor, eso no significa nada para mí", explica Goggins en la entrevista. Además, apunta: "Estaba intentando sacar a una serpiente verde, pero no quería salir. Se giró y me mordió. No le he contado esta historia a nadie. Ojalá hubiera podido estar tranquilo... Me considero un tipo bastante tranquilo, como: 'Sí, me mordió una serpiente'. Pero esta fue mi reacción, lo juro por Dios: '¡Oh, Dios mío, me ha mordido una serpiente! ¡Oh, Dios mío!'".

Aunque ha comentado que terminó sin problemas la jornada de rodaje, a pesar de este suceso, el día posterior recibió una recomendación por parte de los productores: ve al hospital. "¿Para qué? Dijiste que la serpiente no era venenosa. ¿Me estoy muriendo lentamente?", fue la pregunta y la contestación del actor a la proposición. "Me llamaron los abogados de HBO y me hicieron firmar un papel", concluye Goggins.

Sinopsis de la tercera temporada

La tercera entrega traslada la acción a la paradisíaca isla de Koh Samui, en Tailandia. Esta nueva temporada, de ocho episodios, abordará temas como la muerte, la religión y la espiritualidad oriental, siempre desde la perspectiva mordaz y satírica que caracteriza a la serie. El reparto incluye nombres destacados como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lisa (miembro de BLACKPINK), entre otros. Además, Natasha Rothwell, quien interpretó a la gerente de spa Belinda Lindsey en la primera temporada, regresará en un papel que promete sorprender a los fanáticos.