"Zorras" ...O la valentía de vivir la sexualidad en libertad

Es cierto, el titulo impacta todavía hoy, lamentablemente. Hablar de «Zorras» suena insultante en una sociedad mojigata y que señala a quien, sobre todo en cuestiones de sexo (y mucho más si se trata de una mujer), se atreve a experimentar su libertad abiertamente y sin complejos. Sin embargo, después de ver esta serie, que nace de la adaptación de la primera novela de Noemí Casquet, el apelativo de «Zorras» adquiere otro cariz, uno absolutamente envidiable, por lo que contiene de amor propio, sororidad y, por encima de todo, libertad.

Aunque surge en la ficción, la historia puede ser absolutamente real y cotidiana, por eso nos toca directamente, y comienza cuando Alicia (Andrea Ros) deja su pueblo y su novio para salir de la rutina y buscar las cosas que nunca se atrevió en compañía de sus nuevas amigas Emily ([[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/television/20221026/acusiskudbaupjqoyxmwuroj7a.html|||Mirela Balić]]) y Diana (Tai Fati), quienes crean «El Club de las Zorras» con el objetivo de hacer realidad todas sus fantasías sexuales. Sin embargo, además de la carga erótica y cierto tono de comedia, el verdadero fondo de la serie es mucho más profundo. «Realmente va de crecer, de amistad, de autoconocimiento y amor propio. Porque crecer es muy complejo y tomar decisiones a veces es muy difícil», confiesa Andrea a LA RAZÓN, sentada cerca de Tai, que no tarda en añadir «a veces es necesario equivocarte en esas decisiones para saber cuál es el camino correcto, probar dónde te sientes más cómoda». «Y te sirve para adquirir nuevas herramientas. Como la amistad, porque siempre buscas a un amigo cuando descubres algo que no entiendes», concluye Mirela, situada entre ambas.

La notable carga sexual de «Zorras» tiene un sentido práctico: hablar claro, sin prejuicios ni tabús, cumpliendo abiertamente con una labor divulgativa y educativa a la vez. «Me gusta mucho imaginar que podemos propiciar una conversación familiar o en pareja después de ver la serie, que sirviera para desbloquear la incomodidad que trae muchas veces las relaciones sexoafectivas, porque nos cuesta mucho hablar de estas cosas», reflexiona Andrea y Mirela complementa afirmando que «no es una serie para jóvenes, es una serie acerca de unas jóvenes pero queremos que sea para todas las edades, porque todos tenemos esos tabús y necesitamos romper las barreras comunicativas para poder tener una vida más sana, con menos cargas». Las intervenciones de Tai son más puntuales, pero sentencia, «poder hablar con la familia y los amigos puede ahorrarnos mucho tiempo y dinero en terapias». «O no», replica Andrea, «porque también puede servir para que entendamos que hay muchas cosas que cuesta asumir y que está bien buscar ayuda profesional para explorarlas y entenderlas».

Y es que, a lo largo de ocho episodios viviremos cómo Diana, Emily y Alicia se sumergen en una revolución sexual total, cada una a su manera, que cambia sus vidas de forma radical, superando sus miedos apoyadas las unas en las otras y trasladando, en algunos casos, las experiencias del personaje a la actriz que la interpreta. Como en el caso de Tai, que confiesa que «Diana ha hecho que cambie la mirada sobre mí misma, sobre mi cuerpo, la forma como me veo al espejo, como me abrazo, como me toco. Ha sido una experiencia importantísima para mi vida personal». «Vivir el proceso de exposición de Tai ha sido muy emocionante», se sincera Mirela, «porque todo lo que pretendemos que produzca la serie en el público nos está pasando a nosotras. Para mí, Emily fue como ver un espejo de mi pasado y siento que me conozco mejor». Por su parte Andrea afirma haber tomado de Alicia «la valentía, porque hay que tener mucho coraje para escucharse una misma y cambiar el rumbo de la vida. Sin embargo, si conseguimos solo que la gente se haga preguntas y se generen espacios de diálogo, nos daremos por bien servidas».

La serie de Atresmedia TV se estrenó el domingo 16

«Zorras» es una producción original de Atresmedia TV en colaboración con Morena Films, que puede verse en la plataforma Atresplayer. La dirección está a cargo de Aritz Moreno y Ana Vázquez, mientras que la adaptación de la obra de Casquet se encargan Estíbaliz Burgaleta y Flora González Villanueva.

Junto a las protagonistas Andrea Ros, Tai Fati y Mirela Balić, también forman parte del elenco de la ficción Pilar Castro, Nico Romero, Iacopo Ricciotti, Laura Galán, Chelis Quinzá, Aida de la Cruz, Juan Vinuesa, Jesús Rubio, Marta Pons, Berner Maynés, Vicenta Ndongo y Miguel Canalejo, además de la propia autora de la exitosa trilogía literaria, Noemí Casquet.