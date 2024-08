Sonsoles Ónega arranca su temporada con humor y guiños sobre la competencia con Ana Rosa

Sonsoles Ónega ha vuelto a Antena 3 para dar inicio a la tercera temporada de "Y ahora Sonsoles", y lo ha hecho en grande, con una hora adicional en su horario vespertino que comienza ahora a las 17:00 horas. Este cambio estratégico no pasó desapercibido, y el humorista Miguel Lago, con su estilo mordaz, no perdió la oportunidad de aludir a la anticipada competencia con "TardeAR" de Ana Rosa Quintana. Con un tono irónico, Lago comentó lo insólito de iniciar temporada cuando el verano aún no ha terminado, sugiriendo que tanto Sonsoles como Ana Rosa "no quieren estar en casa".

El programa comenzó con una vibrante coreografía al ritmo de "Dancing Queen" de ABBA, reflejando la energía y el dinamismo que caracterizan al espacio. Sonsoles, agradecida por la hora adicional de directo, se sentó rápidamente a presidir la nueva mesa de debate, donde sus colaboradores habituales, Antonio Naranjo, Pilar Vidal, Miguel Lago y Valeria Vegas, ya estaban listos para abordar los temas del día.

Un momento destacado del regreso fue la incorporación de una nueva tertuliana, María José Suárez, quien ha sido protagonista de la crónica social del verano. Antena 3 logró mantener el interés del público mostrando imágenes de Suárez en su llegada a las instalaciones y preparándose para su debut en el plató. La expectativa se mantuvo hasta que, a las 17:30 horas, Sonsolesse dirigió a una sala VIP para una charla íntima con Suárez, donde la modelo habló de su reciente separación de Álvaro Muñoz Escassi.

El programa arrancó con historias de personas comunes, algo que ha sido un sello distintivo del espacio, antes de centrarse en la entrevista a Suárez, que ofreció detalles sobre su vida personal. La conversación fue luego ampliada en la sección de crónica social "Flash", donde se profundizó en los temas más comentados del verano.

Con este inicio, "Y ahora Sonsoles" marca su territorio en la franja vespertina, con una estrategia que combina entretenimiento, análisis social y nuevas incorporaciones, en una clara apuesta por consolidarse como un líder en las tardes de Antena 3.