Suecia 2024: Estas son las siete ciudades candidatas a Eurovisión

La segunda ciudad más grande de Suecia, Gotemburgo, ha comenzado a preparar una candidatura para albergar Eurovisión 2024, el próximo año en Suecia. Se une así a las otras seis candidaturas ya presentadas para ser la sede del Festival de la Canción del año que viene: Eskilstuna, Estocolmo, Gotemburgo, Jönköping, Malmö, Örnsköldsvik y Partille. Este lunes 12 de junio termina el plazo para la recepción de candidaturas.

La ciudad de Gotemburgo, que anteriormente fue anfitriona de Eurovisión en 1985, ha expresado interés en albergar la 68ª edición del certamen. Esto viene como una respuesta a Estocolmo, que ya presentó una expresión de interés en albergar el concurso hace unos días. "Göteborgs Posten" informa que la ciudad ha creado un equipo de personas de Got Event, Svenska Mässan y Göteborg & Co, que están preparando una candidatura para albergar el concurso. El equipo dice que no presentarán nada hasta el último minuto, para asegurarse de que la oferta sea lo mejor posible.

Cuando se le preguntó si Gotemburgo está lista para albergar el concurso el próximo año, Magnus Hallberg, vicepresidente de Göteborg & Co y parte del equipo, respondió: “La respuesta corta es sí, estamos más que listos”. Además añadió que tienen las cartas ganadoras: "Hemos analizado todo, desde la capacidad de la arena y las soluciones para la sostenibilidad, hasta la creación de un lugar de fiesta atractivo para la audiencia, lo que la EBU suele llamar Eurovillage. Hay muchas piezas que tienen que encajar en su lugar, pero podemos manejar eso en Gotemburgo. Incluso el área más técnica y crucial, el antiguo techo de Scandinavium que tiene problemas para sostener los aparejos ligeros modernos, parece tener una solución”.

Lo que queda por resolver es la cuestión de la economía. Jonas Attenius, presidente de la junta municipal explicó que "Eurovisión es muy divertido y entiendo que significaría mucho para la ciudad albergar el concurso, pero la ciudad de Gotemburgo no pagará 100 o incluso 200 millones de coronas (≈ 8,5 – 17 millones de euros ) . Está totalmente fuera de discusión cuando luchamos para salvar a nuestras enfermeras y mantener a los maestros en nuestras escuelas”. Sin embargo, la situación podría cambiar si Göteborg & Co encuentra inversores privados o patrocinadores que estén dispuestos a intervenir con el dinero. Lo cual muy bien puede ser posible, considerando la oportunidad de promocionarse a una audiencia de millones.