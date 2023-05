'Supervivientes 2023': Salen a la luz las pruebas que confirman que Ginés Corregüela sigue con Yaiza Martín

La última gala de ‘Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera no dejó nada en el tintero. El ansiado regreso del tiktoker se llevó toda la atención de la gala. "Lo hemos visto bien, para nosotros un hijo no tiene faltas ningunas. A veces lo hace mejor, a veces lo hace peor’’, eran las palabras que la madre del último expulsado de ‘Supervivientes 2023’ le dedicaba a su hijo. Su padre no quiso quedarse atrás por lo que aseguró que su hijo ‘’es muy bueno’’ para después romper a llorar de la emoción.

Su hija mayor, Laura Corregüela, fue quien puso la guinda al pastel tras hablar con el corazón en la mano aconsejando que es lo que mejor le conviene. “Yo te respeto. Si tú eres feliz, yo te voy a apoyar, pero sé que te vas a caer. Quiero que veas las cosas y juzgues por ti mismo. Tú le dijiste a ella que no se metiera con nosotras. Tú sabías que mi relación con ella era buena. Tres días después de que tú te fueras, me bloqueó de WhatsApp”, empezaba a decir Laura quien se encontraba sola en plató sin el apoyo de su hermana Miriam ya que decidió no ir a recibir a su padre en plató.

Yaiza Martín y Ginés Corregüela besándose Gtres

‘’Tuvo que ir a un ‘polideluxe’ a contar cómo se acostaba contigo, lo que hacía contigo… Los abuelos en casa para que les diese algo, llamándome llorando, yo para que me diese algo. Yo fui una vez al poli y ella apareció amenazándome. Ha hecho mucho daño y creo que, cuando tú lo veas… Si tú eres feliz, voy a estar a tu lado en lo que necesites, pero que sepas que el carácter que ha tenido en la isla es lo que es ella fuera. Que lo sepas. Yo no te miento. Ha hecho daño a todo el mundo y cuando veas todo tranquilo, ojalá pongas los pies en la tierra. Yo estaré cuando te caigas para ayudarte, pero abre los ojos”, continuaba diciéndole antes de romper a llorar y recibir un abrazo del rey de los bocadillos.

Otro de los que quiso poner en jaque al exsuperviviente fue su compañero de reality, Diego Pérez. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ fue claro con la canaria. ‘’Nos has fastidiado el reality a Ginés y a mí. Y yo creo que cuando Ginés vea ciertas cosas también va a flipar igual que lo he hecho yo’’, le decía Pérez a Martín.

Ginés Corregüela y Yaiza Martín Gtres

Parece que los avisos de su familia y más cercanos no le han servido de nada ya que Corregüela ha sido visto con Yaiza y no de una manera distante. Ambos exconcursantes han sido fotografiados de manera cariñosa demostrando que el amor que siente el jienense hacia la canaria no lo va a separar ni sus padres ni sus hijas. De momento habrá que esperar a la gala de este jueves, 18 de mayo, para que el séptimo expulsado del reality de Telecinco sea claro con el presentador, Jorge Javier Vázquez, y confiese sus sentimientos hacia Martín y su relación.