'Supervivientes 2023': Mercedes Milá insinúa que los concursantes son racistas por el trato que tienen hacia Asraf

‘Supervivientes 2023’ volvió a cobrarse un nuevo expulsado. Raquel Arias decía adiós de manera definitiva al concurso de Telecinco. A pesar de esta marcha, el protagonismo de la reciente gala se lo llevó Asraf, principalmente. Los concursantes se encontraban en la palapa debatiendo el comportamiento del concursante cuando hay cámaras.

Para los supervivientes que quedan en el concurso y los que están fuera, Asraf Beno muestra una doble cara: una delante de cámaras y otra detrás. El propio Jonan se lo espetó al míster en su cara. ''Es un papelón. ¿Tú no has dicho cosas de compañeros muchas noches en 'Cayo Paloma' que luego has cambiado delante de cámaras?. Él sabe perfectamente que su presencia ha incomodado durante el mes que estuvimos en 'Pelícano' a Ginés y a Diego, entonces ha estado en situaciones con ellos en las que él por la noche comentaba: 'mañana voy a ir a ponerles nerviosos con mi presencia, etc…'’’, le reprochaba el influencer al novio de Isa Pantoja.

Beno por su parte, al escuchar estas palabras de Wiergo, negó completamente las acusaciones además de confesar que se sentía decepcionado. ‘’Me parece muy sucio de tu parte como amigo, me has decepcionado de una manera increíble y no sé qué haces inventándote esto, estoy flipando contigo. Pensaba que eras un amigo, me has defendido, pero ahora clavada. Ahí te has equivocado y mucho", respondía.

Este hecho ha levantado ampollas ya no en los Cayos Cochinos sino fuera, en España. La propia Mercedes Milá ha querido reflejar, en sus redes sociales, el malestar que siente por la actitud que tienen la mayoría de concursantes con Asraf insinuando que son racistas además de alegar que ‘’siente vergüenza por Adara’’.

''Ayer por la noche escribí esto. Lo escribo en caliente. Estoy viendo 'Supervivientes'. Estoy sufriendo en la palapa: todos contra Asraf, es insoportable", comienza poniendo de manifiesto la veterana periodista, posicionándose de forma rotunda del lado de Asraf: "Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno", comenzaba escribiendo.

‘’De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso cambió (de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara) y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y, sobre todo, sus votos. Asraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores. ¿Qué puede estar pasando?", continúa preguntándose la periodista. "Asraf es marroquí y, aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante", concluía lanzando la acusación de racismo.

Madre coraje

Elena Rodríguez, madre de Adara y exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, ha querido responder a la presentadora. ‘’Las agresiones afortunadamente terminaron con la expulsión de Yaiza. Desde hace semanas el escenario es otro y si existe un mismo y único discurso con el que se alinean TOD@S los concursantes, los que están fuera más los que aún siguen ,¿estas insinuando que los 12 mienten?, ¿Insinúas que están locos? ¿Les acusas de conspiración?…Ayer en palapa fue contundente, Jonan lo dejó claro, Bosco apoyó el discurso de Jonan y Alma dio una tesis del caso Asraf: “LO QUE EL OJO NO VE”…y añado “LO QUE DESDE FUERA NO VEMOS” (me incluyo). Tus acusaciones de racismos están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura, es una acusación REPUGNANTE…Deja de hiperventilar Milá, la has 'pifiado' a nivel Dios’’, decía para concluir que ella también siente decepción hacia la presentadora.