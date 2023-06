Tamara Falcó, tajante en 'El Hormiguero' con quienes cuestionan su peso: ''¿tengo que perder 10 kilos porque a ti te apetece?''

La visita de Nicki Nicole a ‘El Hormiguero’, además de regalar grandes momentos musicales, reveló el gran talento que la artista argentina tiene con tan solo 22 años. La cantante, que visitó de nuevo a Pablo Motos para hablar de su tercer álbum, llamado ‘Alma’, no dudó en aprovechar la entrevista para mostrar la facilidad que tiene para el freestyle.

Tras la entrevista a la argentina, Motos daba la bienvenida a Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y a Tamara Falcó para comenzar su tertulia de los jueves. Los temas a tratar fueron varios, entre los que destacan la inundación de la casa de Roca y del Val, la decisión de Pedro Sánchez de convocar Elecciones Generales para el 23 de julio y el físico de Falcó ya que a principios de julio tendrá lugar su enlace con el empresario Íñigo Onieva.

Cristina Pardo y Tamara Falcó, 'El Hormiguero' Atresmedia

El presentador de Antena 3, aprovechando la presencia de la Marquesa de Griñón no quiso desaprovechar la oportunidad por lo que preguntó cómo estaba viviendo el que muchos medios de comunicación estuvieran debatiendo sobre su físico y sobre su ingreso en una clínica para adelgazar. Antes de responder, la hija de Isabel Preysler recordó una situación vivida el pasado 26 de mayo, a las puertas de su hogar. ‘’Quería contar que, ¿os acordáis que hablamos de la mala suerte el otro día?, pues no sé qué cadena me mandó a dos santeros a casa para quitarme la mala suerte… Entonces yo de repente abro un Glovo y digo ‘¿Por qué huele a incienso?’, y me dice mi hermana, ‘¿pero tú has visto…?. Me mandaron a dos Santeros a casa, imagínate yo, echando agua bendita por todas partes, llamando a los sacerdotes preocupadisima…, ¿pero esto puede tener algún efecto?’’, comenzaba a relatar lo ocurrido con ‘Sálvame’ entre risas.

Pardo, que estaba sentada a la derecha de la marquesa quiso saber si esta semana le había ocurrido algo más. ‘’Lo de este. Están toda la semana diciéndome si voy a perder 10 kilos para la boda y yo: ‘pues piérdalos usted’, ¿sabes?... Yo estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos delgada pero, ¿por qué si el traje me lo están haciendo a medida tengo que perder 10 kilos por qué a ti te apetece?’’, continuaba diciendo.

‘’Me parece lamentable los términos en los que se han referido al peso de Tamara, en el sentido de que eso empieza como una frivolidad dependiendo del momento de tu vida en el que estés… puede ser serio, puede provocar una anorexia porque de repente todo el mundo te dice que ‘eres gordo’. Deberíamos ser más cuidadosos, igual que nos estamos mentalizando a todos con la salud mental que no se puede frivolizar…’’, decía Cristina Pardo, presentadora de laSexta.

Juan del Val, 'El Hormiguero' Atresmedia

‘’Además, nadie le ha preguntado a Iñigo si va a perder diez kilos’’, decía tajante Tamara. Juan del Val, tras estas palabras, aplaudió a su compañera. ‘’Lo que acabas de decir me parece sensacional, y es verdad. Siempre es a por vosotras y en general de un hombre nunca se dice’’, espetaba.

‘’De todas maneras, es verdad que estoy viviendo un momento pletórico y todo lo que dicen..’’, concluía confesando la marquesa de Griñón a la vez que hacía un gesto de indiferencia sobre los comentarios de su físico.