David Leo, concursante de 'El Cazador' denunciado por violencia de género

David Leo, el concursante del programa de las tardes de RTVE, ‘El Cazador’, ha sido acusado de violencia de género, según informa el diario ‘Público’. Al parecer, la Fiscalía pide para el joven malagueño un año de prisión por un presunto delito de lesiones físicas y vejaciones hacia su expareja.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 y 28 de febrero de 2023. El primero en un hotel de Valencia. Al parecer, Leo le habría lanzado una toalla empapada de agua, a la que era su chica por aquel entonces y con la que mantenía una relación de un año y siete meses, ‘‘con el fin de atentar contra la integridad moral de la víctima’’. Además de este hecho, el presunto agresor no dudó en faltarle el respeto verbalmente mediante adjetivos descalificativos e insultos. "Cállate, puta; déjame dormir, deja de hablar con tu madre; no voy con una cucaracha; puta, me privas de sueño, torturadora del sueño".

David Leo, concursante de 'El Cazador' RTVE

Tres días después de lo ocurrido, la denunciante que se encontraba alojada en un hotel de Santiago de Compostela presenció cómo su ex pareja ‘’volvía a atentar contra su integridad pero esta vez de manera física’’ tirándole un cigarrillo al rostro, forcejeando con ella y dándole una patada que la hizo caer al suelo. El parte de lesiones aportado al juzgado describe un hematoma pretibial izquierdo de cinco centímetros de diámetro; costra por quemadura en la comisura de los labios; excoriación en el omóplato izquierdo y dolor occipital izquierdo.

La vista oral está prevista para abril de 2024. Además de la petición de un año de cárcel, la Fiscalía ha solicitado una orden de alejamiento de 800 metros, la prohibición de comunicarse con su ex pareja durante tres años y una sanción equivalente a una indemnización de 400 euros durante cuatro meses por vejaciones leves. La víctima se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y apoyo del Instituto de la Mujer de Málaga.

David Leo a la izquierda del todo junto al rsto de concursantes y el presentador de 'El Cazador' RTVE

La cadena y la productora han hablado

RTVE ha asegurado que respeta la presunción de inocencia de David Leo y están pensando en no emitir los capítulos ya grabados en los que aparece el presunto agresor además de modificar la cabecera del espacio. La productora, Mediacrest, por su parte ha hablado con Leo el cual ha tomado la decisión de alejarse del programa para ‘’no afectar ni a su persona ni al proceso judicial del que está involucrado’’.