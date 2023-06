'Supervivientes 2023' repesca a dos ex concursantes: ¿está Mediaset estirando el chicle?

‘Supervivientes 2023’ parece no tener fin. El reality de Telecinco se encuentra próximo a acercarse a la final no sin antes sacar un as de la manga. Anoche era el propio Carlos Sobera quien soltaba la bomba. Tras el regreso de Ana María Aldón y Alexia Rivas como ‘fantasmas del pasado’, el ganador de ‘Supervivientes 2022’, Alejandro Nieto, vuelve a hacer las maletas para viajar a Honduras en calidad, también, de fantasma.

En la última gala del concurso de Mediaset, el presentador conectaba a través de videollamada con una de las celebridades más polémicas y que en más realities ha estado, Oriana Marzolli. ‘’Buenas noches Oriana. Que penita no tenerte aquí a mi lado con lo que me gusta que estés cerquita de mí’’, le decía el vasco dando paso a la venezolana. ‘’¿Cómo estás Carlos?, lo bien que me lo paso yo cuando estoy ahí, ¿con quién te lo pasas mejor que conmigo?’’, soltaba la finalista de ‘Gran Hermano VIP Italia’ antes de revelar la bomba.

‘’En Italia me está yendo muy bien pero voy a ‘Supervivientes’ porque os adoro a todo el equipo y creo que a la tercera va la vencida’’, soltaba de golpe. En ese momento, Sobera no pudo ocultarlo más. ‘’¡Claro que sí, eres la nueva ‘fantasma del pasado’ de ‘Supervivientes 2023’!, espetaba. La influencer participó en la edición de 2014 durando solamente cuatro días. Tres años después, en la edición de 2017, volvió a pisar tierras hondureñas llegando a superar el récord de menos estancia durando tan solo 25 horas. Aunque han pasado 6 años de la última vez que estuvo en el concurso, Marzolli se ha mostrado ilusionada por volver además de proponerse para participar en ‘la noria infernal’.

Tanto Oriana como Alejandro estarán ya el próximo martes 13 de junio en los Cayos Cochinos. Muchos fans del programa no han querido desaprovechar este doble regreso llegando a preguntarse hasta cuándo va a durar el reality y por qué Mediaset está metiendo tantos fantasmas del pasado en esta edición.