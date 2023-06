'Supervivientes 2023': Raquel Bollo, madre de Alma Bollo, es castigada por la audiencia

La última gala de ‘Supervivientes 2023’ volvió a cobrar otro expulsado. Los nervios de los defensores nominados en el plató de Telecinco se palpaban, especialmente el de Raquel Bollo ya que solo quedaba su hija dentro del concurso. Aunque las votaciones estaban entre Bosco Martínez Bordiú, Jonan Wiergo y Alma Bollo, el primero se salvaba de la nominación dejando a la pareja de concursantes, y amigos, desolados. Después de que el aristócrata se librase de la expulsión, era Alma Bollo la que decía ''adiós'' a su aventura en las playas hondureñas.

“Me duele mucho porque llevo desde la primera noche con Alma. Es muy bonito y muy triste, la verdad. Es muy doloroso”, confesaba Jonan dolorido. “Nunca me lo hubiera imaginado así. Al final yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. He llegado hasta aquí y me he superado en todos los aspectos que tenía que superarme. Para mí he sido una muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí, de llevarme a la gente que me llevo y nada, tengo muchas ganas de ver a mi familia”, confesaba Bollo entre lágrimas.

La expulsada, antes de coger su saco y marcharse, quiso dedicar unas palabras a dos de sus pilares en el reality. “No salgo con un hermano, salgo con dos, eres mis manos y mis pies, te estás coronado como superviviente”, le decía la reciente expulsada al influencer. ‘’Gracias por dejarme ver la maravillosa persona que eres. Gracias por dejarme ser, por dejarme estar, sigue luchando. Sigue haciendo lo que tu corazón te dicte. Siempre lucha por lo que quieras. Te espero fuera con los brazos abiertos”, le decía también a la modelo madrileña.

Jonan Wiergo, Adara Molinero y Alma Bollo abrazados en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Para los fieles seguidores del concurso, la expulsión de la pequeña del clan Bollo se trata de un castigo a su madre, Raquel Bollo, debido a la manera que ha tenido de defender a sus dos hijos en el concurso. La exmujer de Chiquetete ha protagonizado varios encontronazos con la prima de sus hijos y pareja de Asraf Beno, Isa Pantoja. Estos cruces de palabras y actitudes de la colaboradora, especialmente tras la salida forzosa de su hijo Manuel Cortés por motivos de salud, habrían sido los causantes de manchar el concurso de Alma Bollo y provocando su expulsión.