Bosco deja impactados a sus compañeros tras mostrar el tamaño de su miembro en 'Supervivientes 2023'

Si alguien se ha convertido en el concursante revelación de esta edición de ‘Supervivientes’ ese ha sido Bosco Martínez Bordiú. El sobrino de Pocholo, desde que comenzó el reality de Telecinco, ha dejado momentos imborrables en los tres meses que lleva en las playas hondureñas. Tras saltar del helicóptero haciendo una pirueta, ser sancionado por ello además de por no obedecer las órdenes de la organización, y renunciar a hablar con su madre, de manera divertida, por comerse un solomillo wellington gigante, Bosco ha vuelto a hacer de las suyas.

Varios de los concursantes y Alexia Rivas, fantasma del pasado, se bañaban en ropa interior en la playa. En ese momento Adara, Jonan y Alma no pudieron evitar mirar lo que el joven concursante ha estado ocultando durante todo el reality. "Ahora entiendo quién es tu tío Pocholo’’, le decía Wiergo a lo que Alma solo decía ‘’madre mía’’. ‘’Yo no he visto nada semejante en mi vida’’, confesaba Adara Molinero sorprendida acompañada de un "Dios santo’’.

Adara sorprendida por el tamaño del miembro de Bosco Mediaset

El influencer, no podía dejar de mirar el miembro de su compañero a la vez que comentaba todo. ‘’Ahora entendemos lo de boscolitos’’, decía impresionado. "Sería boscolon’’, comentaba también Alexia Rivas para luego preguntarle a Jonan si nunca antes se la había visto a Bosco. ‘’ Yo se la había visto, pero con el slip parece más. Sorprende. Es que yo no la tengo tan grande",confesaba el amigo de Dulceida.

La modelo madrileña tampoco podía quitar la mirada. ‘’Cada vez que lo veo parece más grande. Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal’’, soltaba impactada. ‘’Se te van los ojos. Pero este chiquillo, ¿donde tenía eso guardado?’’, comentaba Alma Bollo también sorprendida y entre risas.

Bosco demostrando sus dotes ocultas en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Tras este momento, Bollo, Molinero y Wiergo aprovecharon para aconsejar al concursante que en la gala del próximo jueves, 8 de junio, apareciera con un tanga puesto mostrando sus atributos. "Si no te salvan el martes, vienes con el tanga, es una buena llamada de atención para salvarte, yo votaría", confesaba la hija de Raquel Bollo a la vez que los cuatro reían.