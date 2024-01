Toñi Moreno pide disculpas tras provocar el llanto a una tiktoker

Canal Sur y su programa ‘Hoy en día’, conducido por Toñi Moreno y Juan José Carlos Gonpor, contó el pasado miércoles 24 de enero con la intervención de una tiktoker llamada Bella. La joven, de origen estadounidense, a través de su cuenta de TikTok comparte cosas y costumbres que le gustan de España, especialmente de Andalucía. Es por esto que el programa andaluz contactó con ella para hablar de su estancia en dicha comunidad autónoma.

Lo que jamás se imaginaría Bella es que tras la conexión rompería en llanto por ciertos comentarios dirigidos a ella por parte de la presentadora. Antes de dar paso a la invitada, a través de videollamada, el espacio emitió un vídeo recopilando los momentos de la norteamericana. Tras contactar con ella, comenzaba la primera pregunta incómoda: "Bella, ¿te has metido un filtro? Dime la verdad", soltaba Toñi Moreno a lo que la invitada comenzó a reír, para luego volver a recibir otro comentario: "estás mucho más delgada".

"Es que sabe colocarse la cámara bien", decía su compañero Juan José Carlos quien añadía que la invitada estaba guapísima. "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?", continuaba de nuevo la presentadora, entre risas, momento en el que la tiktoker, sin perder la sonrisa, reconocía que "también, también", antes de que tuviera lugar la entrevista.

Tras esto, Bella aprovechó su cuenta en la famosa red social para desahogarse, con lágrimas en los ojos. "Mi reacción ha sido reírme, tristemente. Es una reacción muy común en este tipo de comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso", decía además de dejar por escrito que ‘’había intervenido para hablar sobre sus vídeos y no de su físico o si ha comido muchas lentejas’’.

La presentadora, al ver el eco que generaron sus comentarios ha querido pedir disculpas a través de redes sociales e incluso en su propio espacio de trabajo. ‘’Como no pudo ser de otra manera , ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM’’, escribía en sus redes.