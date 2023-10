'GH VIP 8': Gustavo rechaza leer la carta de las hermanas Campos: ''se te ha echado de menos en muchos momentos''

La famosa casa de Guadalix de la Sierra ha vuelto a ser protagonista un día más y todo gracias a su concursante Gustavo Guillermo, exchófer de la comunicadoraMaría Teresa Campos. Tras haberse salvado de la expulsión, el pasado jueves 19 de octubre, frente a Albert Infante, el participante del reality de Telecinco tuvo la oportunidad de recibir una pequeña recompensa por motivo de su 53 cumpleaños.

El reality de Mediaset le organizó una fiesta de estilo italiana. En dicha celebración, Gustavo hacía uso de móvil que los concursantes tienen allá dentro para inmortalizar cualquier momento; es por esto que el protagonista quiso dedicarle un vídeo a su familia confesando lo mucho que echaba de menos a todos: "Ainhoa, Gloria, os quiero, pronto estaré con vosotros".

Como regalo, su chica ha querido enviarle una carta de cuatro páginas en las que además de expresar todo el amor que siente hacia él, han participado amigas como Belén Rodríguez o dos de sus grandes pilares: Carmen Borrego y Terelu Campos.

Ion aramendi, presentador del debate, quiso dar un adelanto a los telespectadores infomando que por parte de Carmen Borrego, la carta comenzaba con un ''querido Gus'', mientras que Terelu Campos lo hacía con un ''hola gusanito''. El concursante, que se mostraba ansioso por echar mano de dicha carta, tenía que pagar 1000 euros a cambio."Sois unos cracks pero no quiero tocar ese premio. Lo que me puedan decir en esa carta me lo pueden decir dentro de una semana o dos, o dos meses", señalaba el chófer rechazando esta carta para continuar diciendo que "Viendo el otro día a Ainhoa me dio un subidón fortísimo, y que el público me haya salvado es una inyección de moral".

A su chica, Ainhoa, esta decisión le cabreó bastante pero al final acabó entendiéndola. Belen Ro, por su parte quiso ser generosa con los seguidores del programa y de la relación entre Gustavo y las hermanas desvelando lo que dijeorn cada una. Borrego por su parte aseguraba ''que lo estaba haciendo muy bien'' y Terelu que lo ''ha echado de menos en muchos momentos, sobre todo cuando tuvieron que entrar en su casa''.