'GH VIP 8' Susana Bianca habla del miembro de Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel: ''Ni si quiera con calzoncillos le veo paquete''

El roce hace el cariño, especialmente en el reality de Telecinco, ‘Gran Hermano VIP 8’, el cual es un claro ejemplo de estos acercamientos. Tras el romance surgido entre Luitingo y Pailla Lori, esta última se convirtió en la tercera expulsada con un 64% de los votos, nació una nueva química entre otros dos concursantes: Susana Bianca y Zeus Tous.

La modelo curvy y el hijo de Sara Montiel derrochan complicidad por todos los rincones de la casa de Guadalix de la Sierra aunque parece que no todo es oro, en este caso amor, lo que reluce. La canaria se ha desahogado con su compañera, Jessica Bueno, afirmando que siente agobio por su relación con el cantante. "Me da pena Zeus, está todo el día super pendiente de mí pero eso también me agobia. Cuando estoy con ansiedad hasta que me toque me molesta, te lo juro. Y que tampoco me hace nada de gracia que duerma aquí", decía mientras que Bueno defendía a Zeus afirmando que este está enamorado de ella.

Tras esto, la modelo curvy quiso sacar a relucir el tema del sexo, y del miembro de su compañero de roces. ‘’El otro día cuando nos besamos se notaba que estaba cachondo’’, comenzaba diciendo para afirmar que no sintió el miembro de su compañero. "Ni siquiera con calzoncillos le veo paquete. Me jodería tanto eso...", confesaba la modelo curvy. Tras estas palabras, Bianca ha querido hablar con el Súper afirmándole que para ella ‘’es muy importante el sexo’’.

Sin embargo, Jessica Bueno no fue la única que se enteró de esta confesión por parte de la canaria ya que Luitingo también fue conocedor de dichas declaraciones. El cantante andaluz, intentando hacer humor de todo, alegó que quizás, ‘’Zeus es hermafrodita’’. Tras estas palabras, la modelo ha querido reunirse con su 'más que amigo' para quitarle hierro al asunto e informándole de los vídeos que pueden ponerle en la gala del jueves 19 de octubre.