'GH VIP 8': Inmunidad subastada y seis nominados

‘Gran Hermano VIP 8’, el concurso de Mediaset donde famosos conviven en la conocida casa de Guadalix de la Sierra protagonizó el pasado jueves, 12 de octubre, en su quinta gala los roces y reproches entre varios concursantes, la tercera expulsión y la ceremonia de las nominaciones con una actividad peculiar.

Tras el fuerte encontronazo entre Laura Bozzo, Susana Bianca y Zeus Tous por cuestionar, por parte de la presentadora peruana, el romance entre estos dos concursantes, Bozzo volvía a meterse en la boca del lobo pero esta vez con Marta Castro, ex mujer de Fonsi Nieto. Las acusaciones entre ambas fueron aumentando tanto que la presentadora no dudó en decirle a Castro que ‘’no le tiene miedo a pesar de las tres neuronas que tiene’’.

Minutos después de este cara a cara, Marta Flich, presentadora del formato, conectaba con los concursantes desde el plató de Telecinco para desvelar quién sería el tercer expulsado. La cosa estaba entre Pilar Llori y Gustavo Guillermo pero finalmente fue la primera la que tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra siendo elegida por el público con un 68% de los votos.

Con la expulsión de Llori, Flich volvía a conectar para informar a los habitantes de la casa que podía obtener la inmunidad a cambio de comenzar a pujar por ella con 100 euros del premio final. Tras la negativa de la mayoría, Álex Caniggia se atrevía a pujar dicho dinero siendo el único en hacerlo y convirtiéndose en inmune. Después de esto las nominaciones daban comienzo pero no de la manera clásica.

Los concursantes, para nominar, tenían que atravesar un puente en el que cada fila tenía dos casillas, una firme y en la otra se hundirían. Una vez se hundieran no podían seguir nominando. El orden de nominar lo eligieron ellos, igual que la semana anterior. Los últimos tenían la enorme ventaja de que ya estuvieran abiertas las casillas malas y poder saltar por las buenas.

De esa manera, solo Alex, Carmen y Albert dieron los seis puntos excepto Laura, la cual cometió un error propio. El resultado final puso en la palestra a seis concursantes siendo Gustavo Guillermo, Susana Bianca, Albert Infante, Zeus tous, Jessica Bueno y Javier Fernández los elegidos para convertirse en el cuarto expulsado de ‘GH VIP 8’