'GH VIP 8' despide a su tercer expulsado con el 64% de los votos

La quinta gala de ‘Gran Hermano VIP 8’ ya se ha cobrado a su expulsado. El ambiente de amor que se respiraba en la famosa casa de Guadalix de la Sierra parece que ha desaparecido por completo. Atrás han quedado aquellos besos y muestras de pasión entre Luitingo con Pilar Llori y Zeus Tous con Susana Bianca para dar paso a los conflictos.

Antes de que Marta Flich revelara el nombre del tercer eliminado del concurso de Mediaset, los cuchillos parecían volar entre Laura Bozzo y Marta Castro. Los concursantes se encontraban reunidos en el salón opinando sobre el romance entre Zeus y Bianca, hecho que provocó que la presentadora peruana dijera abiertamente lo que pensaba afirmando que todo era una especie de montaje por parte de la modelo curvy. Momentos después han vuelto a ver otras imágenes en las que se podía escuchar cómo Bozzo afirmaba querer a ‘’el club de las bobas a mil kilómetros de distancia", señalando a Castro, Llori y a Bianca.

La ex mujer de Fonsi Nieto, al ver este vídeo ha querido responder a Bozzo asegurando que ‘’si sale nominada, es porque no la soporta nadie’’. La peruana al escuchar esto no se quedó callada confesando ‘’estar cansada de ser el centro de todos los ataques’’. Los reproches comenzaban otra vez entre las dos concursantes hasta que Laura, harta, volvía a estallar contra su compañera: ‘’Tú crees que a mí me vas a dar miedo con tus 3 neuronas’’.

Tras esto, Flich retomó la conexión para pedirle a Bozzo y a Albert Infante que fueran a la sala de expulsiones, creyendo este último que la expulsión se debatía entre ellos dos. La presentadora informó a Infante que también se salvaba de ser el elegido para poner fin a su concurso en Telecinco dejando la expulsión entre Llori y Gustavo Guillermo, el ex chófer de María Teresa Campos.

Llegado el momento de dar un nombre, Flich informaba a los telespectadores que la expulsión se haría con los salvados en la sala y los dos nominados en el salón junto a sus compañeros. Finalmente Pilar Llori decía adiós al concurso con un total de 64% de los votos.