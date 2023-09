'GH VIP 8' ya tiene a sus dos primeros concursantes salvados

La segunda entrega de 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas' trajo su primera ceremonia de salvación en la que no sólo uno, sino dos concursantes se libraban de estar expuestos a la expulsión para la tercera gala del reality de Mediaset celebrada el próximo jueves 29 de septiembre. La cantante Karina, el ex aspirante a 'MasterChef' Luca Dazi; el hijo de Sara Montiel, Zeus Tous; y el cantante, actor, influencer y presentador argentino, Álex Caniggia; eran los cuatro concursantes expuestos en la palestra para ser expulsados.

Marta Flich, maestra de ceremonias, intervenía en directo para anunciar a todos los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra, quién era el salvado de la nominación. La primera de esta edición fue Karina. La cantante no daba crédito al escuchar su nombre y con lágrimas en los ojos agradeció todo el cariño recibido por la audiencia: ‘’¡Muchísimas gracias!’’, eran las palabras que salían de su boca mientras recibía los aplausos sinceros de sus compañeros.

“¡Os lo agradezco mucho! Estoy muy feliz, ¡muchísimas gracias!. Este pequeño pero gran trofeo se lo quiero dedicar a mis nietos y a mis hijas”, repetía de nuevo Karina con lágrimas en los ojos al mismo tiempo que el público en plató vitoreaba su nombre. Tras su salvación el propio programa quiso recompensarla trayendo el sillón de su casa para así evitar que se le hinchazón las rodillas.. “¡Mi sillón!. Gracias de verdad por preocuparos por mí”, repetía emocionada.

Momentos más tarde Flich volvía a entrar en directo para dar el segundo nombre de salvación el cual era Zeus Tous. “No sabes la incertidumbre que se pasa aquí. No paras de darle vueltas a la cabeza a tantas cosas… El no saber qué opina la gente de fuera es lo que te mata realmente”, decía el hijo de Sara Montiel. “Voy a intentar crecer a nivel emocional y que la gente empatice más conmigo”, confesaba agradecido ya que para él, la salvación significa muchísimo porque después de tantos años la gente no le conocía. ‘’Estoy muy contento y mi propósito de venir aquí es para que la gente conozca al verdadero Zeus. Gracias al público de España”, agradecía feliz para luego recibir también un regalo.

La expulsión quedaba entre el argentino y el joven catalán quien, este último, revelaba que estaba muy nervioso. “Es la primera expulsión, yo estoy muy nervioso porque me gustaría seguir el primero. Pero claro, no depende de mí, depende del público. Estoy con esa incertidumbre y esa pregunta en mi cabeza todo el rato”. Caniggia por su parte no mostraba miedo alegando que ‘’Le encantan las finales’’.