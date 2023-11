El zasca de Vicente Vallés al PSOE tras el discurso de Armengol en el Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha generado controversia en la sesión solemne de Apertura de Cortes, celebrada el pasado miércoles, al adoptar un discurso claramente político enfocado en la obra legislativa del PSOE en los últimos 45 años de democracia. En su intervención, Armengol reivindicó leyes emblemáticas de su partido, generando malestar entre los diputados de la oposición.

Tras sus palabras, las críticas no se hicieron esperar. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo describió como el "peor discurso de un presidente del Congreso" y afirmó que no aplaudir era una decisión justificada al considerar que la presidenta no actuó como representante de todos los diputados y senadores. Santiago Abascal también reprochó el tono de Armengol, calificándolo como un "mitin". Además, la polémica se intensificó con la actuación del letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien rompió el protocolo al aplaudir durante el acto, generando críticas por su aparente afinidad al PSOE.

Al mismo discurso, pronunciado por la presidenta del Congreso, también quiso hacer alusión Vicente Vallés en su intervención en los informativos de Antena 3. En este contexto, destacó la defensa que hizo Armengol del Parlamento como el espacio destinado para la actividad política, a pesar de la situación paradójica en la que su partido se encuentra. Según el presentador, la paradoja radica en que, mientras Armengol abogaba por la importancia del Parlamento como escenario para la política, su partido pretende embarcarse en negociaciones mensuales clandestinas con Carles Puigdemont para definir el curso de la legislatura. Negociaciones que se llevarán a cabo en un lugar no especificado de Europa y de manera confidencial.

“La presidenta del Congreso defiende el Parlamento como el lugar en el que hacer política a pesar de que su partido va a negociar mensualmente con Puigdemont el discurrir de la legislatura, en algún lugar indeterminado de Europa y en secreto. Y no en el Parlamento, donde en efecto, corresponde hacerlo en democracia con luz y taquígrafos”, expresaba Vallés después de introducir una parte del discurso de Armengol.

La ironía se torna evidente al considerar que, aunque la presidenta del Congreso exaltaba la trascendencia del Parlamento como el espacio idóneo para la actividad política, su propio partido opta por gestionar asuntos cruciales de la legislatura con Puigdemont de manera clandestina en algún rincón europeo. Esta situación ha planteado interrogantes en redes sociales sobre la coherencia entre el discurso público de Armengol y las decisiones estratégicas tomadas dentro de su partido.