Manzanares: “Las sensaciones que tengo delante del toro son buenas”

José María Manzanares cumplió ayer con su sexto compromiso en lo que lleva de temporada después de pasar un tiempo complicado con las lesiones de espalda. Ayer, en la Feria de Granada, donde triunfó Pablo Aguado, falló lo que no suele ponérsele cuesta arriba: la espada. Cosas que pasan, aun así se mostró “satisfecho” por su actuación ante los toros de la ganadería de su apoderado Toño Matilla y un sobrero de Daniel Ruiz, que fueron buenos y exigentes en la muleta. ‘En este quinto me atraqué de toro y al volcarme se ha girado un poquito. La sensación delante de los toros es muy buena, me siento muy bien y me voy feliz más allá de cómo haya estado con la espada’, admitió a los micrófonos de Toros de Movistar+.

Fue ahí donde se expresó el torero alicantino sobre el homenaje que se le va a rendir a su padre esta semana en Alicante: “Es importante por lo que significa y por mi padre, que allá donde esté, que disfrute y ojalá le pueda corresponder con mi toreo al homenaje tan bonito que se le va a rendir”.

El tributo

El homenaje previsto en Alicante se extenderá durante todo el año con la idea de celebrar los 50 años de alternativa del torero. Tertulias y jornadas gastronómicas, además de distintas actividades organizadas por las entidades taurinas y Escuela Taurina de Alicante, que también tendrá su participación con un certamen a final de año.

Los carteles del serial son los siguientes;

24 de junio. Día que se cumplen los 50 añosa actuarán El Juli (a quién José María Manzanares padre dio la alternativa) y José María Manzanares –mano a mano- (Toros de Garcigrande)

25 de junio. Enrique Ponce, José María Manzanares y Cayetano, en su primer paseíllo (toros de Juan Pedro Domecq)

26 de junio. Rejones. Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (toros de Fermín Bohórquez)

27 de junio. Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Juan Ortega (Toros de Luis Algarra)-