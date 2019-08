Amenazan de muerte al alcalde de Villena

El pasado lunes, 26 de agosto, en un acto celebrado en la sede de la Peña Cultural Taurina Villenense, el empresario Manolo Carrillo presentó de manera publica y oficial el cartel para la corrida que se dará en Villena el próximo día 7 de septiembre y en la que con toros de Alcurrucén actuarán El Fandi, Manzanares y Francisco José Palazón. Sin embargo, y pese a que la cesión de la plaza para celebrar este festejo fue autorizada en su día por la Comisión de Uso de la Plaza de Toros del Ayuntamiento de esta ciudad alicantina, desde el consistorio se están poniendo todas las trabas posibles para que se de esta función y se ha exigido a la empresa organizadora desde que corra con todos los gastos para la puesta a punto de la misma para la celebración de la corrida de toros hasta la presentación de un proyecto de actividad de la plaza, cuando se trata de un inmueble de propiedad municipal y es al Ayuntamiento a quien corresponde solventar estas cuestiones. Pero además se ha autorizado para ese mismo día 7, y a las puertas de la plaza, una concentración antitaurina, en un claro intento de provocación.

Y por si faltaba algo, el alcalde de la ciudad alicantina de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, ha recibido, vía e-mail, amenazas de muerte si finalmente el Ayuntamiento llega a dar el visto bueno a la cesión de la plaza para celebrar una corrida de toros el próximo 7 de septiembre. Aunque no es el primer caso, sí ha sido la amenaza más directa, por lo que Cerdán ha puesto el caso en manos de la Guardia Civil, a fin de que tomen cartas en el asunto y averigüen la identidad de la persona o personas que hay detrás de dichas amenazas.Todos los partidos con representación municipal, incluidos Los Verdes, han mostrado su total rechazo a estas amenzasa y su apoyo unánime al alcalde.

Y cuando se lleva vendido ya alrededor de medio aforo no será hasta el día 2 de septiembre cuando el Pleno municipal decida definitivamente sobre la celebración de esta corrida, aunque los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos deben bastar para que Los Verdes no se salgan con la suya y, cinco años después, vuelvan los toros a esta plaza inaugurada el 26 de marzo de 2011.