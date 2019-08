Justo Hernández: «Puede ser nuestro mejor año, pero todavía queda»

El pasado jueves el ganadero de Garcigrande no se mostraba del todo satisfecho por la actuación de sus toros en Bilbao justo al finalizar una de las corridas más destacadas de la Semana Grande. Sin duda, muestra de su autoexigencia: «Nada más terminar una corrida es muy difícil acertar en el balance, los nervios y la presión que llevas sufriendo en las últimas horas no te permite analiza con claridad. Después sí que he sido consciente de que dejamos una gran tarde de toros en la que pasaron muchas cosas y podrían haber ocurrido muchas más». Una de ellas la Puerta Grande que rozó Luis David Adame, que acabaría cortando una oreja de su primero y otra del que cerró la tarde más dos vueltas al ruedo. La tercera no cayó, únicamente por la negativa del presidente. «Luis David ha demostrado que es un torero digno de ser promocionado e impulsado. Me habría encantado que saliese a hombros. Ahora es cuando más lo necesita», comenta Justo. El diestro mexicano ha dejado dos grandes tardes en esta Semana Grande, la segunda sustituyendo al lesionado Pablo Aguado tras hacer méritos en la primera, y en las que ha acumulado un total de cuatro orejas, pero que no le han servido para abrir la Puerta Grande.

Se trataba de Bilbao y además la tarde anterior el hierro de Victoriano del Río sumaba un nombre más a la historia del coso bilbaíno, «Ruiseñor», premiado con la vuela al ruedo. Pero este hecho no parece incrementar la presión en el mayoral: «Bilbao es demasiado difícil como para estar pendiente del papel del resto, pero es evidente que está siendo una gran feria. Ninguna corrida ha bajado la media». Además, el viernes se terminaría de redondear la excelente nota de estas Corridas Generales con la gran actuación de Paco Ureña ante los toros de Jandilla, a los que cortó cuatro orejas en una tarde histórica.

Durante los últimos meses sus toros han acumulado vueltas al ruedo y triunfos en plazas como Sevilla, donde «Arrogante» y El Juli lograron recordar la mágica tarde de «Orgullito», o en Alicante o los cuatro toros de José Tomás en Granada. Tantos éxitos hacen que hasta el propio ganadero de Garcigrande y Domingo Hernández, de quien es hijo y que fallecía el pasado año, reconozca que «este puede ser nuestro mejor año de siempre, pero todavía queda». Y así es, ya que todavía tienen por lidiar al menos cinco corridas, en Albacete, Valladolid, Nimes, Salamanca o Logroño.