Sevilla: crónica de la suerte sin suerte

Dicen que la suerte hay que buscarla, ansiarla, incitarla e incluso a veces querer devorarla para que de pronto te asista. A Calerito la suerte no le vino a ver en su primero. Aquel novillo del primer festejo de San Miguel que a tarascada limpia, derrote seco, defendía por las nubes lo que no era capaz de defender por abajo. Y mira que tenía bonito el nombre: “Arrumbalento”. Ni puto caso al buen bajío que podía tener de cuna. De pronto, entre el calor y el silencio se desprendió de una trinchera grandiosa que cayó en saco roto para la mayoría; no todos los ojos quieren ver. A portagayola se fue en el quinto y le podía haber quitado las hombreras del vestido si la suerte no asiste dada la altura a la que embistió con empeño de principio a fin. De derrote a derrote construyó el de Villamarta su viaje. Y ante la firmeza de Calerito, que estaba en Sevilla, y quería estar a la altura, le cogió por la axila de fea manera. Casi a la vez que salió de la cara del toro medio se desvanecía de camino a la enfermería. Estas cosas impactan. Con el morlaco infame se hizo como pudo Rafa González. Al mismo que había birlado el presidente una oreja del cuarto. Tuvo la suerte de toparse con el único novillo franco, con ritmo y nobleza y la mala suerte de vérselas con usía que no quiso ver la petición. (Caerán orejas facilonas a la media vuelta, pero hay más valor para robarlas a un novillero). Los argumentos de González fueron un toreo diestro ligado (por fuera) y la buena voluntad, que mantuvo en la resolución de estocada. El descastado y mansito primero apenas le dejó entrever sus ganas y rematar con dignidad. Hizo lo que pudo Antonio Grande con el justo de fuerzas y protestón tercero y quiso resolverlo todo con empaque. A la movilidad del sexto le faltó entrega. Y se justificó Grande. La suerte, que la había tenido González, robada por el presidente. Caprichoso destino.