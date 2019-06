Ureña dio el Pregón Taurino de Hogueras

El torero murciano, que ha sido el gran triunfador de San Isidro, recordó en su discurso a Dámaso González, de cuya alternativa, llevada a cabo en esta misma plaza, se cumplen cincuenta años el día 24 de junio: «El maestro Dámaso es muy culpable de la filosofía de mi vida, de mi toreo e incluso de mi forma de afrontar las adversidades. Además, y como la vida da tantas sorpresas, el mayor premio de mi vida personal me lo ha dado él, por ponerme en el camino a la mujer de mi vida y además entrar a formar parte de su familia».

Además repasó sus actuaciones en el coso de la Plaza de España y habló de lo que significa para él volver a torear en el mismo: «Este año me siento especialmente identificado con esto. Hace apenas unos meses ni me imaginaba que iba a volver a torear y la vida me da la oportunidad de estar aquí, de volver con la experiencia de haber vivido, de haber sufrido y de sobreponerse a las duras pruebas del toro y de la vida».

En este acto, organizado por las principales peñas taurinas de la ciudad con la colaboración de la empresa responsable de la plaza, estuvieron presentes las principales autoridades alicantinas, y el alcalde, Luis Barcala, aseguró su apoyo a la fiesta nacional: apuesta y el apoyo del Ayuntamiento a la escuela y museo taurino: «Cada faena es como la vida, por eso la tauromaquia es seña de identidad de los españoles y por eso estamos aquí. Alicante es taurina y en Alicante gustan los toros. Para ello hay que apostar y apostamos por el futuro con la escuela taurina. Este Ayuntamiento va a aumentar el presupuesto para la escuela de esta ciudad, es la mejor forma de apostar por el futuro. El museo taurino es el museo más visitado de la ciudad de Alicante y también apostaremos por su mejora».