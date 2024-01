Una brecha de género en educación financiera con truco

Los conocimientos financieros, es decir, la comprensión de conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, influyen en importantes decisiones económicas, como la jubilación y el ahorro, lo que es determinante en el bienestar de los hogares. De hecho, la mejora de los conocimientos financieros de la población en general se ha convertido en un importante objetivo político en muchos países. Por ejemplo, un gran número de estados de Estados Unidos ahora exigen que los estudiantes tomen un curso de finanzas personales antes de graduarse en la escuela secundaria. Sin embargo, los conocimientos financieros no están distribuidos uniformemente entre la población. En particular, las mujeres obtienen peores resultados en las encuestas de forma persistente y en todos los países.

Sin embargo, tal y como revelan las investigadoras del Banco de España Laura Hospido, Nagore Iriberri y Margarita Machelett,esta diferencia entre los conocimientos en cuanto a conceptos financieros que exhiben hombre y mujeres tiene «truco». En el informe «Brechas de género en educación financiera. Un RCT de varios brazos para romper el sesgo en la respuesta de la encuestas» recoge que hay una parte considerable de esta brecha que no se explica, algo que las autoras atribuyen a que los conocimientos financieros suelen medirse por el porcentaje de respuestas correctas en encuestas sobre conceptos financieros básicos que permiten no responder o incluyen la opción «no lo sé». Por lo tanto, advierten, «las diferencias observadas entre hombres y mujeres pueden reflejar no sólo diferencias en los conocimientos, sino también un sesgo en las respuestas».

Así, hacen especial hincapié en que si las mujeres no están seguras de las respuesta, tienen más probabilidades de no responder o marcar la alternativa «no lo sé», mientras que los hombres son más tendentes a arriesgarse y elegir una alguna de las opciones. Unos sesgos que distorsionan en muchas ocasiones los resultados de las encuestas, y colocan a las mujeres en una situación de inferioridad en relación a los conocimientos financieros, cuando, en realidad, son similares a los de los encuestados hombres.

El estudio, que ha contado con 6.000 participantes en España, a los que se les ha requerido rellenar una encuesta online, se fundamenta en el cuestionario de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE, que mide la comprensión básica de la inflación, el tipo de interés compuesto, la diversificación del riesgo, las hipotecas y los bonos.

El análisis estudia las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a conocimientos financieros, centrándose en cómo se miden, y evalúa las intervenciones para reducir potencialmente el sesgo de respuesta en la propensión a elegir «no sé».

Así el estudio detecta si se incluye la opción «no lo sé» la brecha de género es de alrededor de 9 puntos porcentuales. En este sentido, los hombres responden correctamente cerca del 58% de las preguntas, mientras que el porcentaje de acierto de las mujeres es del 49%. Sin embargo, si elimina esta opción , la brecha de género se reduce sensiblemente e, incluso, se cierra.

Aunque el estudio revela que las mujeres son más reacias al riesgo y que poseen un menor número de productos financieros, no encuentra diferencias entre los dos géneros en lo que aspectos sociodemográficos, antecedentes familiares, rasgos de comportamiento y experiencia en el manejo de las finanzas se refiere, por lo que los datos entre hombres y mujeres son totalmente comparables.

En cuanto a la posibilidad de abandono por las dificultades que les plantea la encuesta, el resultado es que el 20% de los encuestados desistió, sin que haya grandes diferencia por géneros. Lo que sí detectó es que las féminas tienden abandonar la encuesta en preguntas posteriores.

La dificultad media percibida en un escala entre 0 y 10 fue de 4 y el tiempo de finalización de las cinco preguntas grandes, de un minuto y medio. En lo referente a este aspecto, las mujeres que confesaron que la encuesta les había parecido difícil fue superior al de hombre. Además, dedicaron más tiempo que sus compañeros a completar las cinco preguntas principales.

«Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que omitir la opción “no sé” en las posibles respuestas está afectando más a las mujeres. Así, el 75% de la brecha de género se explica por la propensión de las mujeres en un porcentaje más elevado que el de los hombres a decir que desconocen la respuesta cuando tienen dudas», concluye el estudio realizado por las tres investigadoras del Banco de España.