El sudoku diabólico de las pensiones

Miguel Delibes (1920-2010) explicaba que «la jubilación es la antesala de la muerte». Eran otros tiempos y ahora esa situación es una «tercera edad» cada vez más prolongada y en mejores condiciones físicas –de salud– y, con frecuencia, económicas. Gene Perret, un escritor de comedias americano, ganador de tres premios Emmy, lo veía de una forma mucho más positiva: «La jubilación es maravillosa. Es hacer nada sin preocuparse de ser atrapado haciéndolo». En España Agustín Valladolid lo confirmaba el jueves en Voz Populi de alguna manera, con una clave política, claro: «Con las retribuciones al día, pensionistas y funcionarios, almacén principal de voto socialista, están razonablemente contentos». El problema, sin embargo, es cómo financiar todo eso.

La Seguridad Social acaba de pagar 25.171 millones de euros la semana pasada en concepto de pensiones, ya que en junio se abona también una de las dos pagas extraordinarias. Al final del año, el montante de las pensiones subirá por encima de los 180.000 millones de euros, que es más de la cuarta parte de todos los gastos de todas las Administraciones Públicas, es decir, más de un 13% del PIB. Una cifra descomunal que, además, va en aumento cada año, algo que abre interrogantes notables para el futuro, aunque el Gobierno de Sánchez prefiere pasar de puntillas sobre el asunto y presumir de las subidas que aprueba.

El ministerio de la Seguridad Social (SS), que dirige Elma Saiz, anunció con boato hace unos días que la llamada «hucha de las pensiones» había alcanzado la cifra de 7.022 millones de euros, una cantidad que, por otra parte, ni tan siquiera da para pagar una nómina mensual. Los responsables de la SS, sin embargo, no comparaban esa cifra con la deuda de la SS, que ya rebasa los 110.000 millones, ni con el déficit del sistema, ya por encima de los 55.000 millones. No está claro, salvo para alardear de ello ante ignaros, qué ventaja tiene dotar la «hucha de las pensiones» cuando hay que endeudarse para pagarlas. En pocas palabras, todo se reduce a pedir prestado para ahorrar.Solo tiene sentido si se obtienen más rendimientos que lo que cuesta lo pedido, y no es nada sencillo.

El «think-tank» Fedea, que dirige Ángel de la Fuente, una de las «máquinas económicas de pensar» españolas de más prestigio, analiza desde hace años el sistema de pensiones, alerta de los peligros y propone posibles soluciones que, de forma sistemática, los gobiernos desoyen. El último informe de Fedea, todavía calentito, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, afirma que «la situación del sistema público de pensiones español se mantiene inestable en términos financieros, incluso después de aumentar las transferencias del Estado, es cada vez menos contributivo y está asistiendo a un deterioro de equidad entre generaciones».

Las pensiones en España se financian con las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en activo. El problema, como explica el informe de García Díaz, es que en 2023 las cotizaciones apenas dieron para pagar el 69,8% de las pensiones y que es resto se abonó con «transferencias» –aportaciones a fondo perdido– y préstamos del Estado. Observado de otra manera, como hace el experto de Fedea, el saldo negativo –el déficit– total del sistema público de pensiones alcanzó el 3,8% del PIB, equivalente al de todas las Administraciones Públicas españolas. Todo un nudo gordiano que, además, se enreda con el paso del tiempo y sin que la mítica solución de Alejandro Magno (356-323AC) sea una opción viable. Por otra parte, las pensiones en España son unas de las más generosas de la Unión Europea en relación al último salario cobrado en activo. Eso no impide que, al mismo tiempo, los 1.258 euros de la pensión media tampoco sean una gran cantidad –sobre todo en algunos lugares–, al margen de que sea mayor que bastantes salarios, pero ese es otro asunto.

La financiación de las pensiones se complicará todavía más a partir de 2025, cuando empiecen a jubilarse los primeros integrantes de la generación «baby boom». En 2025 cumplen 65 años los nacidos en 1960, que puede posponerse algo si estiran su periodo laboral hasta los 67 años, que será la edad para acceder al 100% de la prestación. Las soluciones son complejas y, sobre todo, impopulares. Son una especie de sudoku diabólico porque solo hay dos alternativas o una combinación de ambas, una reducción de prestaciones y un aumento de cotizaciones/impuestos. Complicado pero inaplazable para cualquier gobierno porque, además, la jubilación ya no es la antesala de la muerte como auguraba fúnebre Delibes.

El Estado del Bienestar es mejor cuando el sector público no supera el 40% del PIB

Los economistas Rafael Doménech, J.Andrea, E. Bandrés y M.D. Gadea, en un estudio titulado «Bienestar social y tamaño del sector público», defienden que el tamaño del sector público –las decisiones económicas que dependen del Gobierno– influye positivamente en el Bienestar Social cuando está entre el 35 y el 40% del PIB y de forma negativa cuando supera ese porcentaje. El estudio fue publicado en inglés, por BBVA Research, con el título «Social welfare and government size».

Índices y previsiones contradictorios sobre la economía americana

El denominado Índice de sorpresas económicas que elabora Citigroup permanece en negativo desde principios de mayo y la semana pasada cayó hasta un 23,6. Coincide con el Índice de sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, también en negativo. A pesar de eso, el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta, uno de los más respetados, estima que la economía americana crece a un ritmo anualizado del 3% en el segundo semestre.