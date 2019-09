Así fue el debut de Cristina Pedroche en “El hormiguero”: “Me hago caca”

Si por algo es conocida Cristina Pedroche es por su gran capacidad para asustarse. En su debut como colaboradora de “El hormiguero” -en el que tiene que recrear famosas escenas de cine y solo sabrá cuál es minutos antes de entrar en plató- no decepcionó ni a sus seguidores ni a sus detractores. Pablo Motos le encomendó el cometido de recrear la escena de “Misión imposible”, que protagoniza Tom Cruise. Para ello, un arnés le mantuvo suspendido en el aire mientras se le intentaba asustar sin cesar.

Al entrar en plató, Pedroche pidió a Motos “que no me asuten”, a lo que el presentador le respondió: “Te doy mi palabra que en este momento no te vamos a hacer ninguna putada”. Mentira podrida por el bien del espectáculo. Pedroche sufrió lo suyo, tanto, que en un momento dado exclamó: “¡Me voy a hacer caca!”.