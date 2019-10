¿Con quién se cabrea (esta vez) Jordí Cruz?

Ya sabemos que Jordi Cruz es el “malo” de “MasterChef Celebrity”, Pepe Rodriguez “el bueno” y Samantha... entre el uno y el otro. Ayer, Cruz volvió a ejercer su rol: mirar fijamente, poner cara de que le han pisado un callo y no mover un músculo porque es un tío duro, y lanzar frases como si fuesen un bofetón con la mano abierta. En esta ocasión, su víctima fue Vicky Martín Berrocal, que sigue cosechando enemigos en el “talent”. Había que cocinar un plato de cítricos, algo que parecía sencillo hasta que dejó de serlo. El nombre del plato era “chungo, chunguito” y consistía en un rabo de toro con una mandarina sin pelar cubierta con chocolate. Cruz vio, probó y habló: “Siempre hemos dicho que los famosos nunca recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser celebrities. No me interesa nada lo que me tengas que contar. No hay idea, esto es una ofensa terrible a mi oficio”, dijo. Después, llegó la amenaza: “Como sigas así, te vas”. Continuará...