El día que Jorge Javier perdió el respeto a Gema López... y a la audiencia

Forma parte del espectáculo. De tanto en tanto, tampoco conviene abusar, uno de los colaboradores de “Sálvame” abandona el plató con cara de pocos amigos para volver cual corderito al día siguiente. Sin embargo, el lunes Jorge Javier Vázquez cruzó una línea roja. Se estaba hablando, como no, de “Supervivientes” y el feo que se le ha hecho a Chelo García Cortés. Todos los concursantes reciben por sorpresa a un familiar o amigo en la isla... salvo Chelo. ¿Por qué? Ella se ha quejado de que no vaya Marta, su esposa, a la isla para darle un cariñito, pero no ha podido ir porque, al parecer, o no le pagaban el viaje o no mejoraban las condiciones, suponemos que económicas a Marta. En el fragor del debate Gema defendía la posición de Chelo. Mientras, Jorge Javier decía que era una decisión de la dirección, quizá para añadir más drama a la situación de la periodista.

Ante la discrepancia de posiciones, Jorge Javier dijo “me parece que es para darme de cabezazos” e hizo el gesto de dárselo con una mesa. Bien, forma parte del espectáculo. Pero la lengua viperina del presentador salió de excursión y le lanzó un dardo a Gema. “Como compañera, te tengo respeto, pero ahora no...”. ¿Cómo reaccionó Gema? “Si no me tienes respeto me levanto, me voy y termino el programa. Gracias”.

Esa reacción de Jorge Javier ha sido muy criticada en las redes sociales.

El Zorro ha escrito: “Cómo va esto? si no estás de acuerdo con su opinión Jorge Javier te repudia públicamente? Vergonzoso el trato de Jorge Javier a Gema López.

Por su parte, Flordeluna escribió escribió este “tuit”: “Jorge J. Espero que leas todos los comentarios hacia ti por tu comentario y pidas disculpas a Gema López... porque ella sí que tiene el respeto de la audiencia... que es más importante que el tuyo”.