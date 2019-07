El día que Parchís quiso ser los Bee Gees, Bob Dylan... Y Village People

Ahora que está disponible en Netflix “Parchís, el documental” conviene recordar uno de los aspectos más surrealistas de su historia. La compañía discográfica Belter creó un repertorio para Parchís insólito porque no faltaba temas dedicados, hasta ese momento, al público maduro. Fue una innovación hasta ese momento inédita en nuestro país, aunque también se puede calificar como una “frikada”. El caso es que Tino, Yolanda y el resto de componentes se intentaron lucir con canciones de artistas ya consagrados.

En su primer LP, “Las superveintico canciones de los peques” (1979). Entre ellas estaba “Gloria”, uno de los mayores éxitos del cantante italiano Umberto Tozzi; “Demasiado cielo”, una versión en español de “Too much Heaven” de Bee Gees; “En la armada” (“In the Navy”) del grupo Village People -que por aquel entonces no trascendía mucho que eran un icono para la comunidad homosexual; “Si vas a París papá”, un cuplé interpretado por Olga Ramos; “Me gustas mucho”, de Rocío Dúrcal y “Si yo tuviera un martillo” de Los Sírex, grupo español que truinfó en los 60; “La de la mochila azul”, de Pedrito Fernández y “Ven a mi casa está Navidad” de Luis Aguilé y sus corbatas.

No faltaron Tequila con “Me vuelvo loco”, “Animales, animales, animales” (“God Gave Name to the Animals”), de Bob Dylan, “Don Diablo”, de Miguel Bosé, y “Un rayo de sol”, de Los Diablos, que se convirtió en la canción del verano en 1970 y que fue el single de un LP que vendió 450.000 copias.

Como se puede ver son canciones muy adecuadas para los más pequeños, aunque bien mirado era un máster intensivo de música popular de todos los tiempos para los críos. Fue como una versión de “Cine de barrio” pero en el ámbito musical.