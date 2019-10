Eurovisión: Blas Cantó quiere cantar en castellano “por el empuje latino”

Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2020, ha asegurado que su canción tendrá el equilibrio perfecto entre la balada y la canción festivalera. Además, ha aclarado que cantará en español.

"Es tentador-cantar en inglés- si Europa me puede entender, pero no hace falta que me entiendan, la música es universal y con Internet la gente sabe idiomas. El español está circulando por el mundo con el movimiento latino, que es brutal, por lo que no me crea presión que sea en inglés o español, pero sí quiero que sea en mi idioma", ha revelado en su entrevista con Europa Press.

Según ha confirmado el cantante aún está trabajando en la canción con la que representará a España en el festival: "No quiero balada, pero tampoco ir con una fiesta", ha explicado. Respecto a la escenografía, tiene claro que querrá estar acompañado durante su actuación, aunque si hay cuerpo de baile o no, depende de la canción definitiva que se vaya a presentar.

En cuanto a la elección ha dedo del representante eurovisivo de este año, el artista ha confirmado que no se lo propusieron directamente: "Pregunté y me dijeron que mi nombre estaba barajándose, hasta que por fin me llamaron y me preguntaron si me apetecía y dije que sí".

Sobre el resultado final de la actuación, la calificación, Cantó ha revelado que prefiere no crearse expectativas: "No crearme expectativas influye en no imaginarme en qué puesto quedo o en con cuál me conformaría. Puede sonar muy típico, pero lo importante es participar". "Hablando del resultado, imagínate que te vas y no has disfrutado nada el proceso, eso sería lo doloroso", ha añadido el interprete.

"Vamos a hacer algo superguay, voy a estar muy contento con lo que hagamos, a mí lo que me caracteriza es que soy muy cabezón y estoy siempre encima de todo, así que vamos a hacer la mejor canción", ha concluido Cantó.