Eurovisión: Israel demanda a Madonna por hacerse un “simpa”

Pasó lo que tenía que pasar, pero no por lo que creíamos la opinión pública. Se esperaba que la televisión israelí, que organizó la pasada edición del Festival de Eurovisión, demandase a Madonna porque algunos de sus bailarines llevaban una bandera palestina, lo que estaba prohibido. Pero eso se lo pasaron por alto. También por el fiasco de la actuación, por la que le pagaron un millón de dólares, en la que interpretó (es un decir) “Future” que, todo sea dicho, fue digna de inhabilitación de cinco años para actuar en cualquier lugar del mundo. Eso también se lo disculparon. Lo que no le perdonan a la diva es que se hiciese un “simpa”. en el certamen. Dicho de forma ortodoxa: Madonna no pagó, como así se comprometió su representante, a costear los gastos de su actuación, por lo que ha sido la televisión del país la que ha tenido que abonar el pago por el personal de seguridad y la logística técnica. Así, ha demandado a la cantante y pide una compensación de 380.000 euros, lo que para ella es una propina.