Iker Jiménez, al rescate de Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas de Alcàsser

Ya ha comenzado la temporada decimoquinta del programa de Cuatro "Cuarto Milenio". Como todo inicio de ciclo, es importante hacerlo marcando el paso, hacerlo con un tema, en este caso, de interés común. Un tema que inundó de tristeza España y cruzó fronteras pero que desgraciadamente no despejó incógnitas. Los familiares de las niñas asesinadas en Alcàsser, Miriam, Desirée y Toñi, nunca quedaron conformes con la resolución del caso e Íker Jiménez ha querido entrevistar al padre de Miriam, Fernando García, tras 20 años del suceso para aclarar algunas dudas que quedaron abiertas décadas atrás.

El estreno este verano del documental del caso Alcàsser en Netflix, reabrió heridas que realmente nunca llegaron a cerrarse y como consecuencia de esta reminiscencia Jiménez entrevistó a uno de los padres de las adolescentes, además de las conversaciones que mantuvo con el forense Luis Frontela. Por otro lado, Carmen Porter entrevistó a la viuda de Juan Ignacio Blanco, el periodista que intentó destapar la verdad sobre la tragedia y que falleció hace unos meses.

Un inicio de temporada algo delicado pero que ha dejado testimonios de García que tras dos décadas sin pisar un plató de televisión reflejan el dolor eterno de la pérdida: "Las niñas no murieron en La Romana, las llevaron ya fallecidas allí", afirmó insistiendo en las teorías conspiratorias. Y continúo con la misma tesis de defenció en “Esta noche cruzamos en Mississippi”. "A mi hija la mató alguien que no salió en los públicos. A día de hoy está en la calle, no se le ha juzgado ha salido impune". Dolor e impotencia en el estreno del espacio de los misterios y un caso que nunca pasará a la historia, al menos en las conciencias de la personas. También abordaron el tema de la supuesta cinta "snuff" que afirmó tener Juan Ignacio Blanco y que generó una importante controversia en su momento.

El caso es que Fernando García, varias décadas después, al parecer sigue teniendo verdadero fervor por aparecer ante las cámaras y afirmar asuntos muy polémicos sin que aporte ninguna prueba.