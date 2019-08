“No se conocen, no se parecen en nada, pero van a cruzar juntas los EEUU en un viaje en coche. Nuria Roca y Esty Quesada protagonizan Road Trip, nuestra nueva serie factual de producción propia que inicia ahora su rodaje y se estrenará el próximo año”. Así anuncia TNT el nuevo proyecto del canal en el que se juntarán la presentadora y la influencer conocida como ‘Soy una pringada’, que estará producido por Atresmedia Studios.

Desde luego, una pareja cuando menos curiosa que recorrerá unos cuantos kilómetros en compañía y cuyas vivencias contará el canal en un nuevo proyecto que tiene previsto emitirse el año que viene.

A LO THELMA Y LOUISE

Ante su nuevo proyecto, Roca ha manifestado que “no conozco a Esty, no conozco este tipo de formato, no conozco Miami, no conozco la costa Este de EEUU... Muero por embarcarme en esta historia y ver a dónde me lleva”, según ha dicho en unas declaraciones difundidas por TNT. “Es una gran oportunidad para que el espectador nos vea tal y como somos, sin guion, en una situación límite. No sólo será un trayecto por carretera, estoy convencida de que será un intenso viaje emocional”.

Esty Quesada ha dicho, por su parte, estar “muy emocionada por este Thelma y Louise particular. Será un viaje de la hostia en el que nos empaparemos de la esencia yanqui. Además de los kilómetros, también habrá un recorrido emocional entre las dos.”

PRODUCIDO POR ATRESMEDIA STUDIOS

El nuevo proyecto de TNT está producido por Atresmedia Studios, la compañía de Atresmedia dirigida a crear y diseñar contenido exclusivo para los nuevos operadores del mercado y las nuevas plataformas de distribución y exhibición, tanto a nivel nacional como internacional. ‘El embarcadero’ (para Movistar+) y ‘Pequeñas coincidencias’ (para Amazon Prime Video), la adaptación de ‘La templanza’ (Amazon Original Series) o ‘Veneno’, producción sobre la vida del icono LGTBI Cristina Ortiz que estrenará en exclusiva AtresPlayer Premiun en septiembre, son algunos de los títulos que forman parte de su catálogo en sus menos de dos años de recorrido.