¿Por qué político pena Pablo Motos?

El síndrome de la Moncloa provoca un nuevo daño colateral. En este caso el afectado es Pablo Motos. ¡Qué tiempos aquellos! en los que el candidato Sánchez acudía al “El hormiguero 3.0” con su amplia sonrisa. Ocurrió en septiembre de 2014, en junio de 2016 y en noviembre de 2017!. Pero su situación ha cambiado. Ayer, comentaba la situación política con Carmen Maura, la invitada al programa y se lamentó de que Sánchez aún no haya confirmado su asistencia al programa antes de las elecciones generales. “Van a venir todos de momento, me han dicho todos que sí tengo a todos menos a Pedro Sánchez. No me dice nada, es como una vía muerta”, comentó pesaroso. Carmen Maura le replicó: “No se sabrá las contestaciones”.