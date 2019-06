“Anatomía de Grey”: Ellen Pompeo se queja del ambiente laboral tóxico en la serie

Siempre hay sombras tras un éxito tan contundente como el de “Anatomía de Grey”. Si no que se lo digan a Ellen Pompeo, la protagonista de la ficción que, además de sufrir en la serie -vale, es un poco masoquista- también las ha pasado canutas en el “set” de rodaje. En una entrevista que publica “Variety”, la actriz dice que tuvo que gestionar como pudo las peleas que se vivían tras las cámaras. Y parece que es una buena “coach”, ya que lo solucionó. ¿Cuál fue uno de los principales problemas? Según afirma, durante las diez primeras temporadas abundaron los choques culturales y el ambiente laboral fue muy tóxico por el mal comportamiento de algunos. Sin embargo, ni dice nombres ni situaciones concretas. Le afectaba demasiado hasta que dijo basta, algo que sucedió “cuando empecé a tener hijos, ya que lo importante no es lo que me sucedía a mí, si no a ellos”.

Pompeo, que tiene el ego por las nubes envía un recadito a los que decían que tras la traumática marcha de Patrick Dempsey la serie caería en picado. “El estudio y la cadena pensaban que sin un protagonista masculino la serie no se mantendría en pie. Así que mi misión fue demostrar que sí se podía”.