Todos lidiamos con situaciones que nos sacan de quicio: amigos que no contestan los mensajes, compañeros que no cumplen con lo que prometen, hijos que no hacen caso o familiares que se niegan a cambiar hábitos que consideramos importantes.El deseo de controlar el entorno -aunque sea por buenas intenciones- puede convertirse en una fuente constante de ansiedad y agotamiento.

Mel Robbins, una de las autoras de desarrollo personal más influyentes del mundo y creadora del famoso método Regla de los 5 segundos, ha compartido recientemente en su libro The Let Them Theory una lección que ha cambiado su vida: "Estas dos palabras me enseñaron a soltar la necesidad de controlar a los demás y me devolvieron la calma", afirma.

El origen de una regla sencilla pero poderosa

Mel Robbins, coach motivacional: “Dos palabras me liberaron de la necesidad de controlar a los demás” Unsplash

La revelación llegó cuando Robbins intentaba controlar los planes de su hijo para el baile de graduación, algo que terminó generando conflicto. Fue entonces cuando su hija le dijo: "Let them" (déjalos, en español).

A partir de ese momento, Robbins empezó a aplicar este principio en situaciones cotidianas: desde dejar que otros tengan opiniones distintas hasta aceptar que no podemos forzar a nadie a actuar como nosotros queremos. "Cuando dices esas dos palabras, lo que realmente estás haciendo es aceptar a la otra persona tal como es y recuperar tu propia energía para usarla en lo que sí puedes controlar", explica Robbins.

Cómo aplicar el método ‘Let Them’

Lo que las parejas más felices hacen los fines de semana (y casi nadie practica) Unsplash

Robbins propone acompañar el "Let them" con un "Let me" (Déjame a mí), para reenfocar nuestra atención hacia acciones que sí dependen de nosotros. Ella sugiere seguir una fórmula sencilla que ha compartido en sus formaciones:

Pide disculpas: si has estado presionando a alguien, reconoce el impacto de tu actitud.

si has estado presionando a alguien, reconoce el impacto de tu actitud. Retírate a tiempo: deja de insistir durante al menos tres a seis meses, permitiendo que el cambio parta de la otra persona.

deja de insistir durante al menos tres a seis meses, permitiendo que el cambio parta de la otra persona. Elogia cuando sea necesario: cuando observes un pequeño avance o esfuerzo genuino, reconoce y celebra ese paso.

"La clave es dejar de intentar controlar lo que no podemos, porque cuanto más presionamos a alguien, más resistencia generamos", explica Robbins. De hecho, estudios como los citados por la Clínica Cleveland confirman este fenómeno, conocido como reactancia psicológica: la tendencia a resistirnos cuando sentimos que alguien quiere imponer su voluntad.

El impacto del método en la vida personal

Lo que las parejas más felices hacen los fines de semana (y casi nadie practica) Unsplash

Robbins no es la única que ha comprobado la eficacia de esta filosofía. Muchas personas que han aplicado esta frase reportan relaciones más sanas y menos desgaste emocional. "Cuando dejas de intentar arreglar a los demás, dejas espacio para que cambien por sí mismos… o para que tú decidas si esa relación merece tu energía", concluye la autora.

No es casualidad que el libro The Let Them Theory se haya convertido en todo un fenómeno y que incluso algunos seguidores hayan llegado a tatuarse esas dos palabras como recordatorio permanente. En definitiva, aprender a soltar es, quizás, uno de los mayores actos de autocuidado.