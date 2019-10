"Benidorm" revive el espíritu de "Allí abajo"

El género de la comedia es imprescindible en la ficción televisiva que se emite en abierto y es de los que mejor resisten las embestidas de las nuevas tendencias como el «thriller» o la distopía. Atresmedia Televisión ha colaborado de nuevo con la productora de «Allí abajo», Plano a Plano, para su nuevo proyecto: «Benidorm», una serie que se encuentra en el proceso final de elección del casting y que comenzará sus grabaciones en apenas dos semanas. La ciudad alicantina será el epicentro de las filmaciones, que se llevarán a cabo en su totalidad en localizaciones reales.

Un cambio radical

El protagonista responde al nombre Xabier Zurita, un notario vasco que no espera mucho más de la vida que seguir con sus rutinas de soltero. Sin embargo, su existencia se vuelve del revés cuando le dicen que tiene un tumor en la cabeza. Los médicos le ponen fecha de caducidad: en tres meses es posible que esté muerto. Sin nada que perder se marcha a Benidorm, un lugar muy especial para él ya que fue allí donde conoció a su primer y único amor, María Miranda, en el viaje de fin de estudios. Allí se encontrará con Tony, que se queda pasmado cuando Xabi le dice que tiene ahorrados tres millones de euros. ¿Qué hace Tony? Lo propio de un buscavidas. Acude a ver a su novia, que trabaja en un club de «streptease», con la intención de que el notario crea que es María y se case con ella. De esa forma podrán ser los beneficiarios de la herencia. A partir de esta premisa con lo que no cuentan es si Xabi caerá en la trampa, si, por el contrario, volverá al País Vasco y, en el caso de que no lo haga, si sus amigos acudirán a su rescate.

Creada por César Benítez, Fernando San Cristóbal y Jon de la Cuesta, los productores ejecutivos son Benítez y Sonía Martínez. La dirección correrá por cuenta de Jacobo Martos, que también participó en «Allí abajo», y Miguel Conde («Pequeñas coincidencias». La ficción, que se podrá ver en Antena 3 en horario «prime time», también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM, la plataforma digital de contenidos del grupo audiovisual.

La ficción que se alió con la audiencia

En 2015 se estrenó en Antena 3 «Allí abajo». Se emitieron cinco temporadas. La serie promedió casi 3,1 millones de espectadores por capítulo y obtuvo un 18,2 por ciento de cuota de pantalla. Durante la emisión de sus 70 episodios 34.409.000 personas contactaron en algún momento con la serie y ha sido reconocida con numerosos premios.