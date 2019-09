Carlota Pardo acusa a Telecinco de omisión de socorro en el caso de su presunta violación en ‘Gran Hermano’

Es, probablemente, el mayor escándalo sexual de la historia de la televisión en España. De confirmarse, se trataría de una violación, en directo, ante las decenas de cámaras que todo lo graban en la casa de ‘Gran Hermano’.

Los hechos acaecieron en 2017 en el programa de Telecinco y ya entonces conmocionaron a la opinión pública y a los medios. Carlota Pardo era, presuntamente, víctima de una violación en el reality de Mediaset por parte de otro de los concursantes, sin que nadie del programa, cadena o productora hiciera nada por evitarlo.

Ahora, dos años después y cuando el asunto parece que puede dar el giro definitivo en los tribunales, Carlota ha roto su silencio. Primero en redes sociales y luego en una amplia entrevista concedida a El Confidencial en la que reitera que desde la dirección de ‘Gran Hermano’ no se tomaron cartas en el asunto para evitar ese episodio de abusos sexuales.

“NO LLEGO A EXPLICARME CÓMO LO PERMITIÓ”

“Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que ‘GH’ no hizo...”, afirma la presunta víctima de la violación en una entrevista donde culpa a Telecinco de su falta de actuación en reiteradas ocasiones: “No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana, y nadie irrumpió. Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia. Si ‘GH’ llega a actuar, nadie se hubiese enterado, no se hubiera alterado la dinámica del programa porque no había nadie más en la habitación [...] Lo que hicieron se llama omisión de socorro. En ‘GH’ trabaja mucha gente y no entiendo cómo permitieron que pasara eso, cómo no hicieron nada... ¿Dónde se dejaron la humanidad?”

Carlota relata así en la entrevista lo sucedido: “Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores. Y bueno, me sentó mal a mí, al igual que le podía haber sentado mal a otras personas. De hecho, en el auto de la jueza, que lo tengo en mi poder, ella misma especifica que bebo cuatro chupitos. Es decir, que no cojo una botella para mí sola y me hincho a beber. Eso no sucede en ningún momento, pero, claro, hay que tener en cuenta que nos tenían muertos de hambre”.

El estado de total embriaguez de Carlota fue aprovechado, presuntamente, por Jose María para abusar de ella dentro de la casa de ‘Gran Hermano’, en lo que Carlota define como “uno de los momentos en que me lo han hecho pasar peor”.

EN MANOS DE LA JUSTICIA

Carlota considera que el programa, no solo no tomó cartas en el asunto sino que conscientemente manipuló las imágenes mostradas a los espectadores: “’GH’ emitió el momento en que después de lo sucedido por la noche se me ve hablar tranquilamente con esa persona, algo hecho con mala fe y poco tacto que dio una imagen equivocada a los espectadores de lo que había pasado”.

Según afirma en la entrevista la exconcursante de ‘Gran Hermano’ existen imágenes que probarían la supuesta agresión sexual y éstas ya han sido facilitadas a la Justicia: “Duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que yo estaba muy mal, pero que me estaba cuidando. En palabras casi textuales, el auto de la jueza dice que se ve “clara, precisa y reiterada mi oposición” a las acciones de esta persona, hasta que finalmente quedo inconsciente. Se ve cómo le digo “quítate, no puedo” y hacer gestos de una persona que está diciendo “déjame tranquila”. [...] La jueza ha visto las imágenes, que también están en mi poder. Ha habido declaraciones, incluida la mía y la de él, y se ha citado a todas las personas que han visto conveniente. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de desestimar tres recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado”, apunta.

El asunto queda ya en manos de la Justicia que podría dictar sentencia en pocas semanas de que se puede convertir en el mayor escándalo de la historia de la televisión en España, con una mujer violada delante de las cámaras de Telecinco.