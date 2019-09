"La voz Kids": el talento a lo grande

A modo de credencial para los espectadores más despistados dice Juanra Bonet –que estará con los niños en el «backstage» antes de que se suban al escenario–, que «si la persona más cínica del mundo pasa cinco minutos por en ese plató de ‘‘La voz Kids’’, recupera la inocencia». Falta nos hace en estos tiempos revoltosos, confusos y malsanos. «La voz Kids», que arranca hoy en Antena 3, es justo lo que promete: un «talent» donde los pequeños, además de talento vocal hacen alarde de espontaneidad, frescura e ingenuidad. Todavía no están maleados y se permiten el lujo de dar lecciones sin pretenderlo porque, como subraya Eva González, «además de que no han perdido la ilusión, tienen una gran capacidad de reponerse ante la adversidad y de relativizar las cosas que les pasan».

Los aspirantes tendrán que seducir con su timbre de voz y su sensibilidad artística a «coaches» que ya han estado en otras ediciones como David Bisbal, Melendi y Rosario Flores. Al trío se incorpora Vanesa Martín. «Impone un programa como este porque es muy potente. No me gusta dar consejos, pero lo que voy a intentar es escucharlos, saber sus gustos y decirles que más que cantar una canción lo que deben hacer es contarla», dice la debutante, que tendrá como asesora a Pastora Soler.

«Regreso al programa con la ilusión de ganar, algo que nunca me ha sucedido, porque eso significa que le voy a dar la oportunidad de seguir formándose a un niño o a una niña», comenta Rosario Flores, a la que le acompaña su hermana Lolita para darle consejos. La pequeña de la dinastía dice que el máximo rival «es sin duda Bisbal» y es la única que sí que muestra preferencia por un género musical: el flamenco o la copla, «porque son donde más oportunidades tengo de aportarle algo a los concursantes. Con la música clásica o la ópera me cuesta más». Por contra, Bisbal, Melendi y Martín no se decantan por ningún estilo. «A mí lo que me gusta es escuchar una voz que me deslumbre, con alma... que sea puro sentimiento», explica el almeriense, a lo que Vanesa Martín añade: «Nos tiene que decir algo, además de que tenga personalidad».

La emoción de la primera vez

Bisbal tiene mucha empatía con los chavales. Él también inició su carrera musical en un concurso, en su caso «Operación triunfo» y, aunque ya era mayor de edad, se identifica con ellos. «Al verles subir a un escenario recupero las sensaciones de la primera vez que hice lo mismo o la que oí un tema mío en la radio... La diferencia es que no se lo toman como una competición o la posibilidad de encarrilar tu futuro, ellos lo viven como un juego».

Todos los «coaches» coinciden en que el peor momento es cuando no se giran o tienen que decir a un concursante que no están en su grupo. «Las batallas son muy duras porque son los pequeños detalles los que marcan si siguen o dejan el programa». Tanto la cadena como la productora, Boomerang TV, optaron porque en el momento de los robos los niños no estuviesen en el escenario. «Son Rosario, Vanesa, David y Melendi los que salen para decirles que continúan. Queríamos minimizar el agobio que ya tienen».

Dos emisiones: los lunes y martes

Al igual que ocurrió en «La voz», «La voz Kids» también contará con dos emisiones consecutivas semanales de menor duración. También se incorpora al «talent» los bloqueos en la fase de las audiciones a ciegas –se lo pasan muy bien», asegura González– y los robos en las batallas en las que podrán recuperar a un niño que haya sido descartado por uno de ellos.