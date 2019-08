Monica Lewinsky producirá una serie sobre su relación con Bill Clinton

Monica Lewinsky, conocida becaria de la Casa Blanca durante el mandato del presidente Bill Clinton, se sumará al equipo de una serie que contará la historia de su relación con el ex mandatario. Su participación en la producción le permitirá controlar el relato de la historia.

Formará parte de la cuarta temporada de la serie American Crime Story, de la cadena FX, que, tras 19 episodios en antena, ha sido galardonada con varios premios Emmy.

El presidente de FX, John Landgraf, expresó en un comunicado que la serie reflejará a “las mujeres que se vieron envueltas en el escándalo y la guerra política que arrojó una larga sombra sobre la Presidencia de Clinton”.

En un primer momento, Lewinsky se mostró reticente y “asustada de firmar el contrato”, pero una conversación con el jefe de producción, Ryan Murphy, la terminó de convencer para unirse a la producción. La que fuera becaria de la Casa Blanca se expresó a este respecto en la revista “Vanity Fair”, donde afirmó que “hay gente que ha estado apropiándose y contando mi parte de esta historia durante décadas”. Lewinsky añadió que con esta serie podría expresarse “casi veinte años más tarde”.

El argumento se basará en el libro “A Vast Conspiracy: The Real Story Of The Sex Scandal That Nearly Brought Down A President” (“una vasta conspiración: la verdadera historia del escándalo sexual que a punto estuvo de derribar a un presidente”) de Jeffrey Toobin. Se trata del relato más amplio al respecto y que analiza los hechos y sus consecuencias políticas, sociales y culturales.

Hasta ahora, no se han anunciado los actores que encarnarán al matrimonio Clinton. Sin embargo, se dio a conocer que Beanie Feldstein hará de Lewinsky y Sarah Paulson se pondrá en el lugar de Linda Tripp, amiga íntima de Lewinsky, quien dio a conocer la historia de la relación entre Clinton y la becaria. Annaleigh Ashford encarnará a Paula Jones, que había denunciado a Clinton por acoso sexual.