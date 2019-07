Demandan a Netflix por engañar con sus previsiones de crecimiento

Vienen curvas para la compañía de “Stranger Things” y “La casa de papel”. Pero mejor ponerse en situación. El pasado miércoles presentó sus resultados financieros en Estados Unidos. Por primera vez en su historia perdió 126.000 suscriptores en su país. Primer golpe. Segundo, las previsiones de crecimiento se redujeron. Netflix había calculado para el segundo trimestre de 2019 un crecimiento de suscriptores de cinco millones, pero se han quedado en 2,7. ¿Resultado? Las acciones cayeron un 13 por ciento. Muchos alegan que esta cifra a la baja es a causa del aumento del precio de la suscripción en EE UU, ya que los planes estándar y premium crecieron en 1 dólar y 2 dólares respectivamente.

Como consecuencia, según informa “Hollywood Reporter”, uno de sus accionistas, Johan Wallerstein, ha presentado una demanda colectiva -’class action’- en el tribunal federal de California que va dirigida a Netflix, a su CEO, Reed Hastings, y al director financiero de la compañía, Spencer Neumann, por las declaraciones previas a la junta de la pasada semana.

La denuncia se refiere a una carta dirigida a los accionistas el 16 de abril en la que se proyectó que las previsiones apuntaban a cinco millones de suscriptores y que el aumento de precio de los servicios de transmisión en línea dieron la respuesta deseada. Neumann también habló de un “crecimiento constante” que no ha sucedido. El demandante cree que las declaraciones fueron “materialmente falsas y/o engañosas” al no revelar que Netflix no podría obtener el objetivo que había afirmado.

Es difícil que la demanda prospere, pero está claro que perjudica la imagen de la compañía. Más aún si se tiene en cuenta que los últimos meses de 2019 y primeros de 2020 serán decisivos para su futuro con la entrada en el mercado de HBOMax, Warner Media, Apple TV y Disney+.