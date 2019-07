Lo suyo no es tarea sencilla. Es el periodista que más resquemor provoca entre los «plumillas» veteranos y uno de los más admirados –como profesor– de los noveles que ya se manejan como pez en el agua en el océano de internet y las redes sociales. Porque Jarvis vio casi antes que nadie que el periodismo se tenía que reciclar ante la marea que se le venía encima sino quería ser desbordado por las nuevas tecnologías.

–Sin rodeos. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas ante el reto digital que está devorando la Prensa de papel?

–Cambiar nuestros métodos para servir a nuestros lectores. Internet ha asesinado al tradicional medio de comunicación de masas porque ve a la gente como individuos y saber cómo ofrecerles la información que quieren leer. No va a ser fácil.

–O sea que antes ofrecíamos menús y ahora lo que toca es un periodismo a la carta?

–No. Siempre tendrán un papel importante los editores y redactores para saber cuáles informaciones son las importantes, pero es absurdo pensar que todo el mundo quiere lo mismo. Las redes sociales lo que han hecho es aportar voces y movimientos que no estaban en los medios de comunicación. Le pongo como ejemplo el «hashtag» #MeToo. Tenemos que escuchar a estas comunidades. Pero, cuidado, no quiero decir que las noticias estén «customizadas» para que les gusten a las personas. Hay que aumentar el valor de la personalización.

–¿Cómo podemos gestionar las «Fake News»?

–No vamos a ganar la batalla de eliminar las noticias falsas. Lo que sí podemos hacer es crear nuevos sistemas para saber a quien tenemos que escuchar. Ahora vivimos la situación de que los creadores de las «fake news», que son menos de los que creemos, son los actores malos que están dominando el sistema.

–¿Que piensa de la política de comunicación de Donald Trump a través de Twitter?

–Es lamentable, no porque utilice esta red social sino porque manipula a los medios a través de Twitter. No deberíamos prestar tanta atención de los «tuits» que escribe. Defiendo que los periódicos pongan en los titulares: «Esto es lo que ha dicho Trump» y abajo sus «tuits» porque no hay otra forma de cubrir la información de la Casa Blanca.

–Ahora las «celebrities» también gestionan lo que quiere que se sepa de ellas a través de Instagram, Twitter... ¿Se rompió el monopolio de las exclusivas?

–Los periodistas no se debe arrogar el rol de ser el portero que decida a quien abre la puerta o no para el lector. La democracia es conversación y debemos valorarlo. Los periodistas deberíamos aprender a escuchar.

–Las personas se han acostumbrado a que la información es gratis gracias a Google y las redes sociales... ¿No empobrece la calidad del periodismo?

–No debería ser así si sabemos cómo hacerlo. Antes teníamos que gestionar la escasez de noticias y ahora la abundancia y Google y Facebook saben hacerlo. Son como dos trasátlánticos que nos conocen y saben cómo tratarnos a cada uno de nosotros específicamente. Los medios, desgraciadamente no.