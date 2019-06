Paul Giamatti: a la sombra del poder

Derrocha sentido del humor, ironía y naturalidad durante la presentación de la nueva temporada de «Billions». Se trata de Paul Giamatti –nominado a un Oscar por «Cinderella Man» (2005) y ganador de dos Globos de Oro– que interpreta a Chuck Rhoades en la serie. La ficción estadounidense, creada por los «showrunners» Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, cuenta la historia de un fiscal de Nueva York y sus batallas legales con el gestor de fondos de cobertura Bobby Axelrod (Damian Lewis). Esta radiografía del mundo financiero está ambientada en Wall Street, y su quinta temporada aterriza en 2020 en Movistar+.

Giamatti, como era de esperar, asegura no conocer ningún detalle sobre la próxima entrega. Sin embargo, reconoce que «me gustaría que mi personaje se convirtiera en buena persona, pero no creo que vaya a pasar. Aunque con este equipo nunca se sabe». Y es que si por algo se caracteriza «Billions» es por su brillantez en plantear giros inesperados en el desarrollo de la trama. Según Giamatti, la ficción también se diferencia en su forma de narrar la historia, ya que «por la manera en la que muestra los distintos niveles sociales parece una novela de Dickens». En la ficicón su personaje, Chuck Rhodes, tiene numerosas escenas de sadomasoquismo junto a su pareja Wendy (Maggie Siff), algo que, según comenta trasciende de lo sexual: «Es muy interesante y una metáfora de todo lo que sucede en esta producción, del dominio y la sumisión. Además, cuando las estás rodando son muy divertidas». Pero este no es un aspecto que el comediante haya tomado prestado de su personaje como sí ocurre con su indumentaria. «Desde que empecé con la serie intento vestir mejor», bromea el actor, que con respecto a la duración de la ficción lo tiene claro: «No soy partidario de alargar “Billions” en exceso, creo que debe seguir su curso natural».

También productor

El protagonista también se manifiesta sobre qué cambiaría de la serie: «Más humor negro». Confiesa echar de menos el teatro y, aunque lo más habitual es ver a Giamatti delante de la cámara, también produce. El año pasado estrenó la ficción «Lodge 49». Sobre lo que más le gusta de producir, en un evidente guiño a su personaje, lo tiene claro: «El poder. Tienes más control sobre todo». Al preguntarle por su escena favorita en la serie se decanta por una de la cuarta temporada: «El discurso durante la rueda de prensa. Es un texto muy denso pero interesante». Cine independiente, dramas, «thrillers» y comedia, ¿qué le queda por hacer? El actor comenta entre risas: «No lo sé. He hecho de todo, salvo pornografía». En la producción hay también muchos ejemplos de abuso del poder, algo que, según el actor, es un espejo de la realidad: «Parece que los ricos y los políticos poderosos sin límite se salen siempre con la suya. Pasa aún más con el poder financiero que con el político. Siempre ha sido así, aunque ahora es más obvio que nunca, porque no hay ningún control sobre ellos».