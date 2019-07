El histórico abrazo de Mila Ximénez a Isabel Pantoja

La participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' ha devenido un sinfín de situaciones impensables. Desde ver saltar a la cantante en helicóptero en las aguas caribeñas, hasta verla fundirse en un cariñoso abrazo con Mila Ximénez en los pasillo de Telecinco.

Tras tres meses convertida en su máxima defensora, tras refunfuñar en numerosas ocasiones que ella no es Chelo García Cortés y que no iba a ir detrás de nadie, Mila ha caído rendida ante los encantos de la tonadillera: "Me van a llamar pelota, pero ven para acá” decía la ex mujer de Manolo Santana a la viuda de Paquirri.

Mila se ha resistido a subir por segunda vez en busca de Isabel Pantoja a los camerinos de Mediaset, pero cuando ha visto que la de Cantora estaba, lo ha tenido claro. Ha subido los dos pisos que se niega a subir a diario para poder abrazar a la mujer que ha pasado de ser su enemiga a ser su superviviente preferida, informa Exclusivadigital.com.