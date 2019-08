¡Vuelve “Breaking Bad”!

Tras meses de incertidumbre y rumores sobre la película basada en la famosa serie «Breaking Bad», ayer la plataforma anunciaba la noticia del estreno de la secuela, que se centrará en el personaje de Jesse Pinkman. La noticia se ha dado a través del lanzamiento de un «teaser», póster oficial y fecha de estreno.

Bajo el nombre de «El camino: una pelicula de Breaking Bad» el filme se estrenará el próximo 11 de octubre en la plataforma. La aclamada serie que narraba la historia de Walter White (Bryan Craston) –un simple profesor de química que da un giro de 180 grados a su vida después de descubrir que tiene cáncer– y Jesse Pinkman (Aaron Paul), un antiguo alumno que se convierte su colaborador en un nuevo trabajo ilegal en los que ambos se ven implicados, ya tiene su continuación. En ella, se contará que fue de Jesse después del trágico final del drama. Creada por Vince Gilligan, tras 5 temporadas la ficción se cerró en 2013, dejando alguna que otra incógnita en el aire. El creador también ha sido el encargado del guión y la dirección de esta película. «Breaking Bad» ha creado su propio universo. No se puede obviar el «spin-off» de la serie, «Better Call Saul», que también fue aclamada por los fans y la crítica. En Estados Unidos, la serie se estrenó el 8 de febrero de 2015 y el primer episodio fue visto por 6,9 millones de personas, convirtiéndose en el estreno más visto de la televisión por cable en el país. Este año ha sido nominada a los Emmys 2019 al mejor drama.

Avance de un interrogatorio

En el avance que ha facilitado Netflix, se puede ver a Skinny Pete, un amigo de Jesse Pinkman, durante un interrogatorio con la policía sobre el paradero y la situación de su colega. En él, confiesa a las autoridades que no piensa ayudarles a «meterle en una jaula». Parece que las despedidas en «Breaking Bad» no son algo que guste mucho, ya que los fans no asumen un adiós definitivo de la historia. Tampoco los propios protagonistas quieren desvincularse de ella. Hasta hace bien poco, los actores que dieron vida a los protagonistas, Aaron Paul y Bryan Craston, desconcertaban a sus seguidores con varias publicaciones en redes sociales sin mucho sentido. Hasta que semanas después revelaron el secreto que había detrás de tanta confusión y es que los actores se unieron para sacar su propio negocio en la vida real, una nueva marca de mezcal. Sin duda alguna parece que ese adiós definitivo a la historia y sus personajes esta lejos de concretarse a corto plazo.